Llega Batwoman la primera superheroína lesbiana para romper con todos los estereotipos

Aunque estemos en cuarentena la lucha por la igualdad de género no tiene descanso. Llega a la pantalla de HBO Batwoman la serie de de DC Cómics con una superheroína lesbiana que busca terminar con típico estereotipo de superhéroes.

La serie protagonizada por Kate Kane, la prima de Bruce Wayne (Batman), se estrena este viernes a las 22 a través de HBO. La lucha contra los criminales de Gotham cambia completamente por la personalidad de una heroína que no es igual que su primo.

La actriz que le dará vida a Batwoman será la australiana Ruby Rose de 34 años quien participó en películas como John Wick 2 junto a Keanu Reeves y XXX Reactivo con Vin Diesel y en la serie tan aclamada Orange Is the New Black. La primera temporada también podrá verse cada semana a través de la plataforma de streaming HBO GO.

El comienzo del personaje en los cómics fue como fue trillado como era lógico en aquella época, 1952. Batwoman era una mujer millonaria que intentaba salvar el crimen inspirada en Batman con el que llegaban a tener una relación como las que siempre tuvo él, complicadas, cortas pero intensas.

El cambio rotundo del personaje fue en 2007 con la serie semanal 52 que fue un cambio en las ilustraciones y en la manera de hacer los cómics para DC. Sus comenzaron a tocar temas psicológicos y sociales con mucha mayor profundidad con la que ya lo venía haciendo.

A Kate Kane desde que renovaron su aspecto e historia se la relacionó con la detective de Policía, Renee Montoya con quien mantuvo un intenso amorío. Luego también se conoció que, la heroína era la prima por parte de la madre de Bruce, Martha.

El avance que han tenido los cómics en los últimos años han sido notables. Desde un Capitán América afroamericano, un Spider-Man mexicano y varios héroes que han roto con el molde y se declararon gays, lesbianas o transgéneros.