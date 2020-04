Con un mini short rojo, Chechu Bonelli le contó a sus seguidores cómo vive la cuarentena

A pesar del aislamiento social obligatorio, Chechu Bonelli le pone la mejor onda y comparte su día a día en las redes donde cuenta con más de 500 mil seguidores. En las últimas horas, compartió con ellos qué es eso que le está dejando la cuarentena.

Luciendo un curioso conjunto rojo, Chechu Bonelli posó en el living de su casa y le preguntó a sus seguidores qué le está dejando esta cuarentena. Ella, por su parte, compartió cuatro cosas (algunas tiernas y otras no tanto) que está experimentando durante estos días de aislamiento.

“Paso por acá para contarles que esta cuarentena me está dejando: 1- un grano tremendo en la pera 2- dos kg de más que me vienen muy bien. Por ende estoy feliz! Y 3- mucho amor de mi familia 4- mucho aprendizaje”, escribió la modelo en el posteo que acompañó con dos fotografías.

El posteo de Chechu Bonelli, en el cual luce un mini short que enamoró a sus seguidores, acumuló más de 15 mil likes y miles de comentarios de sus fieles fanáticos que continúan apoyándola y acompañándola en momentos tan difíciles como el que estamos atravesando.

Unos dichos desafortunados…

En una entrevista, Chechu Bonelli fue consultada sobre el comienzo de su relación con Darío Cvitanich y su decisión de acompañarlo a Europa. “Fue una buena decisión”, aseguró la modelo en ese momento.

“Vivía tanto para mi laburo que creo que si no me iba con él y apostaba por el amor, hoy sería una terrible solterona, dedicada cien por ciento a su trabajo”, confesó la conductora, comentario que no cayó para nada bien entre sus seguidores.