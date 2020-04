Héctor Dáer alertó sobre la situación en la que se encuentran los trabajadores de la sanidad

En el marco de la creciente preocupación que recae sobre quienes desempeñan actividades esenciales, uno de los dirigentes de la CGT opinó al respecto. Se trata de Héctor Dáer, quien brindó declaraciones al canal de noticias A24 y habló sobre la situación en la que se encuentran los trabajadores de la sanidad.

“Estamos en una situación muy compleja. Si no se cuida a los trabajadores de la salud, no hay forma de salir de esto. Por más que se construyan nuevos hospitales, no vamos a tener quiénes los atiendan”, explicó el sindicalista. Además, expresó que “hay que ser muy rigurosos para cuidar a los trabajadores de Sanidad. Sino el tren nos pasa por arriba”.

En ese contexto, comentó acerca de lo que se hablaría en la reunión de la Confederación General del Trabajo que mantuvo en horas de la tarde. La misma se realizó por medio de una teleconferencia con el fin de analizar la complicada situación que afrontan los trabajadores por la profundización de la recesión en la que se halla Argentina.

“Hay que garantizar ingresos y puestos de trabajo. Nos reunimos para tratar este tema y para abordar la crítica situación de las obras sociales. Hay una brutal caída de la recaudación que es preocupante para su funcionamiento y cobertura sanitaria”, fue lo que expreso. Héctor Dáer publicó ese pensamiento a través de la red social Twitter.

Para finalizar, el dirigente sindical afirmó que “tiene que aparecer” la ejecución de las medidas para auxiliar a aquellos que no se encuentran trabajando por la cuarentena. La preocupación se hizo más patente debido a que han comenzado a producirse contagios entre los diversos actores del área de salud.

Con información de www.elintransigente.com