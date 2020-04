La Argentina emitió un fuerte respaldo a la OMS y fijó posición en la pelea entre Estados Unidos y China

El canciller Felipe Solá firmó un documento con 28 países para avalar al organismo multilateral y rechazar la idea de Trump de no financiarlo más por sus críticas ante la pandemia. El respaldo muestra también un gesto de Alberto Fernández al presidente Xi Jinping

Por primera vez desde que se desató la pandemia del coronavirus y estalló la pulseada geopolítica entre las grandes potencias para encontrar culpables en esta catástrofe, la Argentina se mostró desde ayer abiertamente a favor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una postura que acercó al presidente Alberto Fernández a China y lo enfrentó a la administración de Donald Trump.

La decisión del gobierno argentino de alinearse con la OMS y con China se da en un momento muy especial para el país ya que Alberto Fernández anunció una quita del 62% de los intereses de la deuda externa con tres años de gracia, una estrategia que deberá contar con el apoyo de aliados clave como el FMI, el G20 o G7, donde Estados Unidos tiene un peso político muy fuerte.

Este jueves, el canciller Felipe Solá participó de una videoconferencia con 28 ministros de países que forman parte de la Alianza por el Multilateralismo y allí expresó un abierto apoyo a la OMS, bregó para que no se corten los aportes financieros de los países miembros a ese organismo como había propuesto Estados Unidos y se mostró en contra de buscar un culpable por el origen de la pandemia. En términos diplomáticos esto es: una abierta defensa de la Argentina al régimen de Xi Jinping, cuestionado por varios países del mundo por no haber alertado en diciembre pasado sobre la explosión de COVID-19 en el estado de Wuhan.

“Compartimos con alegría una idea central que es apoyar a los organismos multilaterales y en especial a la OMS que provee datos científicos esenciales”, dijo Solá al iniciar su intervención en la videoconferencia liderada por Alemania. Luego, el canciller argentino instó a fortalecer los sistemas nacionales de salud, remarcó el llamado que la Argentina había hecho en el G20 por un pacto de solidaridad social y la creación de un Fondo de emergencia humanitaria.

Sin embargo, para que no quedaran dudas de que Argentina jugará a fondo con la OMS y con China en esta pulseada geopolítica mundial en medio de la pandemia del COVID-19, el canciller argentino subrayó: “Apoyamos a la OMS, que no debería estar cuestionada en este momento ya que no hay diálogo global sin multilateralismo”, expresó. Este fue el mensaje que encomendó a Solá el presidente Fernández para diferenciarse de Estados Unidos en sus ataques a la OMS y su accionar ante la crisis sanitaria mundial.

Para el Gobierno la OMS no tuvo complicidad con China y, por el contrario, entiende que el organismo multilateral ha tenido hasta ahora un comportamiento “lógico y razonable” de la crisis. De hecho, el Presidente recibe permanentes reportes y consejos de delegados del organismo multilateral.

En este contexto, la Argentina suscribió con los 28 países miembros de la Alianza por el Multilateralismo un documento que señala, entre otras cosas, que “el virus no conoce fronteras. Todos los países están afectados. Debemos permanecer unidos en nuestra humanidad compartida”. Ese no fue el único mensaje elíptico destinado a la administración Trump. También hubo un pedido de “apoyo pleno a la OMS para liderar la respuesta mundial de salud pública” y ratificaron la asistencia financiera a ese organismo para contrarrestar el avance del COVID-19.

El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, al igual que Solá y buena parte de los 28 firmantes, subrayó que para ganar esta lucha “hay que fortalecer instituciones internacionales como la ONU y la OMS ya que ese es un imperativo humanitario".

Entre los países que suscribieron el documento de apoyo a la OMS se encuentran, además de Argentina y Alemania, México, Canadá, Chile, Finlandia, Perú, España, Suecia, Noruega, Singapur y Bélgica, entre otros.

La posición de estos países se contrapuso con los planteos que hicieron ayer el Reino Unido y Francia, quienes cuestionaron la transparencia de la información aportada por Beijing desde el inicio del brote. Londres advirtió que China deberá responder “preguntas difíciles” tras la crisis sobre la propagación del coronavirus, y aseguró que la cooperación con Beijing no podrá continuar “como si nada hubiera pasado”. En tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cree que en China “pasaron cosas que desconocemos”.

Con el alineamiento a la OMS y la defensa de China, la Argentina se abroqueló en masa con los países que defienden la labor del organismo multilateral en medio de las duras críticas que hay a nivel mundial sobre el papel que la OMS tuvo por su presunta complicidad con el régimen de China.

De hecho, las relaciones cercanas entre la OMS y China se han convertido en eje de críticas de la administración de Donald Trump, que anunció la suspensión de los aportes financieros a ese organismo tras acusarlo de complicidad con Beijing en el encubrimiento de información vital sobre el COVID-19 en sus inicios.

La pulseada geopolítica de China y Estados Unidos en la que la OMS pasó a estar del lado de Beijing tuvo la semana pasada su pico de mayor tensión ya que el director general de la OMS, Tedros Adhanom, fue cuestionado por haber demorado la declaración de la emergencia sanitaria global y no haber mostrado en diciembre pasado las advertencias que había hecho Taiwán sobre el impacto de la pandemia.

La OMS quedó en el ojo de la tormenta al haber elogiado al régimen de Xi Jinping por la supuesta rapidez en identificar el virus y actuar en el manejo de una crisis que poco después se descontroló en todo el mundo.

Tampoco la OMS cuestionó las cifras reportadas por Beijing y las tomó por ciertas, a pesar de que crecen cada día las acusaciones de ocultamiento y minimización, y desaconsejó en los comienzos medidas estrictas, como bloquear vuelos desde China o aislar comunidades, que podrían haber contenido la propagación y que hoy son la norma en gran parte del mundo.

Apoyo a China

La decisión de la Argentina de avalar abiertamente el accionar de la OMS va en línea con el apoyo que el gobierno de Alberto Fernández viene sosteniendo a Beijing ante la pandemia del COVID-19.

El presidente argentino ya mantuvo varios intercambios epistolares con su par Xi Jinping donde coincidieron en la necesidad de trabajar juntos para combatir el COVID-19 y Alberto Fernández agradeció las donaciones de insumos sanitarios que prometió China a la Argentina.

De hecho, el Gobierno ya recibió un importante caudal de donaciones de Beijing en cuanto a barbijos, guantes, termómetros digitales y equipamiento para salas de terapia. Además, esta semana partió un vuelo de Aerolíneas Argentinas a Shangai para traer al país insumos médicos para mitigar el virus y más adelante habrá otro vuelo a China para traer los 1.500 respiradores artificiales que donó Xi Jinping al país.

El Gobierno dio instrucciones al ex canciller de Cristina Kirchner y actual senador del Frente de Todos, Jorge Taiana, para exponer críticas a Trump en su embestida contra la OMS. Ello se cristalizó ayer con un comunicado del Grupo de Puebla -conformado por líderes progresistas entre los que está Fernández- donde se planteó una fuerte preocupación por la decisión de Estados Unidos de congelar los fondos que aporta a la OMS.

A su vez, el Grupo Puebla, con el pleno aval de la Argentina rechazó ayer las acusaciones vertidas contra el organismo multilateral por su presunta mala gestión y supuesto encubrimiento de la expansión del COVID-19. “Este es un mecanismo que solo busca anular y perseguir a la OMS para justificar con ello las malas decisiones del gobierno de Trump ante la pandemia”, añadió el documento del Grupo Puebla.

También los líderes latinoamericanos de izquierda entre los que están Fernández, Rafael Correa, Carlos Ominami, Lula Da Silva, Dilma Rousseff y Ernesto Samper, entre otros, plantearon que “la OMS debe tener un rol aún más preponderante que el que tiene actualmente” y llamaron a defender a ese organismo ante “los ataques que intentan debilitarla”.

Hace una semana, el Partido Justicialista le envió una carta al presidente de China para respaldar a la administración de Xi Jinping ante los ataques recibidos por la crisis derivada por “la aparición sorpresiva del coronavirus”.

Desde el PJ también expresaron a Xi Jinping el reconocimiento por el aporte realizado por China a la Argentina en cuanto a insumos como en tecnología para frenar el COVID-19.

Taiana destacó ayer a Infobae que el gesto del PJ hacia China revela “la importancia de que las organizaciones políticas del mundo articulemos esfuerzos para trabajar en conjunto y promover el cooperativismo entre los países”.

China está ofreciendo ayuda financiera o con insumos médicos a 87 países en medio de la pandemia y Argentina es uno de ellos. Pero según aclararon fuentes diplomáticas argentinas esa ayuda no es deliberada. Responde a la clara intención de Beijing de posicionarse a nivel mundial después de la pandemia. Hay un dato que revela este objetivo: el año que viene se cumplen 100 años de la creación del Partido Comunista chino y Xi Jinping está preparando un programa global de asistencia a todos sus aliados.

En esta línea, el embajador chino en Buenos Aires Zou Xiaoli le transmitió al presidente Alberto Fernández la intención de China de elevar los niveles de las relaciones diplomáticas de asociación estratégica integral a “asociación cooperativa estratégica” o “asociación de colaboración estratégica integral”.

Estos son dos estamentos superiores de vinculación, y ello implicaría mayores beneficios mutuos. También ese nuevo estatus de relaciones bilaterales significará una mayor transferencia de tecnología y cooperación en defensa y ciencia. En otras palabras, la decisión de China de avanzar en la Argentina sobre áreas sensibles como la central nuclear y el desarrollo de tecnología 5G.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Martín Dinatale