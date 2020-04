"La Brigada Castellano" vigila los barrios desde el Lunes

Desde el próximos lunes 20 de abril, el Municipio pondrá en funcionamiento una Brigada Sanitaria que recorrerá los diferentes barrios de la ciudad para capacitar, cuidar y acompañar a los vecinos y vecinas en esta nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el que comenzaron a ponerse en marcha algunas actividades económicas.

Este equipo de personas estará liderado por la coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, Mónica Andreo, y lo integrarán agentes municipales de diferentes áreas con el objetivo de desarrollar un trabajo interdisciplinario en el territorio.

El intendente Luis Castellano expresó al respecto: “Entendemos que el rol de la Brigada Sanitaria será fundamental en la próxima etapa de la cuarentena. Debemos entender que no vamos a volver a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. De a poco, se van a ir flexibilizando actividades económicas y debemos conducir este proceso”.

Por lo tanto, “nos pareció importante armar esta Brigada para que vaya barrio por barrio, manzana por manzana, aconsejando, acompañando y cuidando a nuestra gente. Su rol no será sancionatorio sino que este grupo de personas van a estar en la primera fila explicando los resguardos que hay que tomar”.

En este sentido, el mandatario local ejemplificó: “Tal vez encuentre algún comercio que no cumpla con el distanciamiento obligatorio, o un grupo de niños jugando al fútbol en la calle, o un grupo de personas mayores que no pueden estar afuera porque corren riesgo de contagiarse”.

“La vida no será la misma y en este proceso de adaptación, necesitamos acompañamiento y capacitación. Es una experiencia nueva y vamos a ir aprendiendo de esta situación que nos desafía permanentemente y nos obliga a innovar y ser más creativos en las soluciones”, cerró Luis Castellano.

EDUCAR Y ACOMPAÑAR

Por su parte, la coordinadora del equipo de trabajo, Mónica Andreo, comentó que “la Brigada surgió en el marco de lo que viene sucediendo con el tema sanitario en nuestra ciudad que hoy tiene como temas más importantes al coronavirus y dengue”.

“Antes de comenzar lo que fue la primera cuarentena el 20 de marzo, en Rafaela ya estaba una Brigada Sanitarias trabajando con el dengue. En varias oportunidades, recorrió diferentes sectores para informar sobre el tema de la descacharrización”, agregó.

Continuando con esta tarea, “la Brigada tendrá como función la educación sobre las medidas básicas de cuidado contra el coronavirus e informarle a los vecinos las cuestiones claves en este día a día. Nosotros detectamos que la persona que está en la casa hoy está recibiendo muchísima información de diferentes medios: diarios, redes sociales, televisión, radio y se confunde”.

Entonces, “vamos a hacer hincapié en tres aspectos: la importancia de cumplir con el distanciamiento social, el uso obligatorio del barbijo y el lavado de manos. Con estas tres acciones claras vamos a estar al lado del vecino”. Y aclaró: “Si al pasar varias veces vemos que los consejos no son tomados en cuenta, el Estado local tiene las herramientas para poder sancionar”.

Por último, destacó el rol del Estado en liderar este proceso: “Un Estado de pie y presente cerca del vecino. Con la mirada de acompañar, estar presente, informar y educar a los ciudadanos de Rafaela, surge la Brigada Sanitaria”.

Capacitación express

Este viernes, en el Salón Verde del edificio municipal, el equipo de agentes municipales fue capacitado para poder comenzar el trabajo en el territorio. “Son 30 empleados municipales que cumplirán este rol. Los capacitamos en la parte de salud, seguridad e higiene, además del marco legal. Luego tendrán una capacitación de la tarea administrativa que es la recolección de datos”.

La Brigada comenzará a recorrer el lunes los cuatro cuadrantes de la ciudad. “Vamos a trabajar con equipo interdisciplinario, es decir, de diferentes secretarías. Forman parte de cada cuadrilla, personal de transporte público, administrativo, inspección, auditoría y de acompañamiento en los comercios”.

Además, dijo que “decidimos disponer 5 minibuses, uno por cada cuadrante de la ciudad, más uno que estará trabajando en la zona de actividades económicas. El transporte público será una de las últimas actividades que vamos a incorporar por el peligro de aglomeración de personas. Entonces los usaremos para el traslado de esta Brigada Sanitaria”.