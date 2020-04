Danivan trabaja normalmente y no hay ningún riesgo

Hay que terminar con la estupidez y dejar de darle crédito a los que hablan sin conocimiento. Ir a la panadería y comprar no implica ningún riesgo, terminemos con la ignorancia que es más perjudicial que el virus mismo

Visiblemente preocupado, Mariano Imoberdorf dialogó con Gerardo Zanoni en LT28 y relató como fueron los hechos que derivaron en una serie de comentarios, algunos sin ningún sustento cientifico y hasta mal intencionados

«Hoy a la mañana recibimos la visita un representante del área de salud del municipio para preguntarnos si había pasado por el local un cliente determinado, que posteriormente supimos que era una persona que aparentemente tendría coronavirus y estaba eb cuarentena, pero que de manera irresponsable y delictiva, rompió la misma y concurrió a la panadería.

Imoberdorf se puso a disposición y junto a la gente del municipio chequearon las cámaras de seguridad del local, » pudimos identificarlo a la persona en cuestión, hizo una compra y se fue», en ese momento en el local estaban los cinco empleados, en la cuadra, en el mostrador y barriendo la vereda.

En el frente del negocio hubo un gran despliegue de las fuerzas de seguridad lo que llamó la atención a mucha gente, «toda la situación nos generó gran preocupación, el doctor Vitaloni me explicó y me dio su fundamento y me dijo que lo que nosotros hicimos está bien»

«Al regresar a casa del trabajo nos encontramos con todo lo que se había generado y en la tarde de hoy Vitaloni se presentó en la panadería para solidarizarse con nosotros, mañana volvemos a trabajar, hacemos las cosas como cualquier ciudadano, nos cuidamos, respetamos el protocolo, todos la están remando, la gente tiene miedo, y nosotros prestamos toda la colaboración como lo hacemos siempre» finalizó.

Desde R24N nos solidarizamos con la familia titular de esta tradicional panadería de Rafaela y bregamos para que la irresponsabilidad le de paso a la sensatez.