Aún sin resultados definitivos, el antiviral remdesivir genera expectativa

Un 68% de los 53 pacientes con formas graves de coronavirus ​que recibieron el fármaco remdesivir mejoraron en un estudio realizado en hospitales de Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón y publicado en la revista The New England Journal of Medicine.

Los primeros resultados que se filtraron de otro estudio sobre el remdesivir, correspondientes a 125 pacientes tratados en el hospital de la Universidad de Chicago (EE.UU.), también indican que el fármaco es eficaz para tratar formas graves de coronavirus. Los resultados se comentaron en una reunión interna del hospital de Chicago que se filmó en un video al que tuvo acceso la web de información sanitaria Stat .

Estos datos confirman al remdesivir como el fármaco más prometedor por ahora contra el coronavirus SARS-CoV-2, aunque habrá que esperar a tener resultados de estudios más concluyentes para comprobar la eficacia del tratamiento.

El compuesto, que se desarrolló para el ébola, puede ser útil contra el coronavirus “Un beneficio en el 68% de pacientes relativamente avanzados es un dato alentador”, destaca Javier Martínez-Picado, investigador Icrea en el instituto IrsiCaixa. Pero advierte que “debe interpretarse con cautela porque aún no hay resultados de ensayos clínicos aleatorizados con grupos control”. Los primeros resultados de estos ensayos se esperan antes de final de mes.

Desarrollado inicialmente como tratamiento contra el ébola, el remdesivir inactiva una enzima que algunos virus necesitan para multiplicarse. Concretamente, inactiva una polimerasa de ARN que los virus necesitan para hacer copias de su genoma. El estudio del fármaco se aceleró a raíz de la epidemia de ébola que afectó a África occidental a partir del 2013.

Aunque se administró en ensayos clínicos con resultados prometedores, la epidemia terminó en el 2016 antes de que el remdesivir fuera aprobado.

Dado que los coronavirus utilizan la misma polimerasa que el virus del ébola para copiar su genoma, el remdesivir se propuso como posible tratamiento de la Covid-19. Experimentos realizados con cultivos celulares demostraron que el fármaco inhibe la replicación del coronavirus SARS-CoV-2 in vitro. En experimentos con ratones, mostró eficacia en el tratamiento de la infección por el coronavirus del MERS.

En las próximas semanas se esperan los datos de más ensayos del fármaco Para la Covid-19, se empezó a administrar con el procedimiento de uso compasivo, reservado para fármacos aún no aprobados para poder ofrecerlos a pacientes que no tienen otra opción terapéutica. Los primeros casos publicados –incluidos los 53 del estudio presentado ahora– sugieren que el remdesivir es eficaz para evitar el empeoramiento y para acelerar la recuperación en casos graves de Covid-19.

Estos casos de uso compasivo, sin embargo, no demuestran la eficacia del tratamiento. Para ello, es necesario realizar ensayos clínicos en que se comparen distintos grupos de pacientes, unos que reciban el fármaco y otros que no.

Ya hay por lo menos cinco ensayos clínicos en curso para establecer la eficacia y seguridad del remdesivir. Entre ellos, el ensayo Solidaridad impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se realiza en más de 70 países –incluida España– y en el que se evalúan, además del remdesivir, la cloroquina, la hidroxicloroquina y la combinación de los antivirales lopinavir y ritonavir.

Por su parte, la compañía Gilead, que ha desarrollado el remdesivir, está realizando ensayos clínicos internacionales para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento tanto en pacientes con formas leves de Covid-19 como en pacientes con formas graves.

Dado que los primeros días de la enfermedad se caracterizan por la rápida proliferación del virus, mientras que los casos que se agravan se caracterizan por una reacción inmunitaria que es perjudicial para el propio organismo, se piensa que el remdesivir y otros antivirales pueden ser especialmente útiles al principio de la infección.

Si son eficaces en los primeros días, evitarían que formas leves de la enfermedad se agraven y requieran cuidados intensivos. Si son eficaces en formas graves, evitarían que enfermos con neumonía evolucionen hacia cuadros críticos. En ambos casos, fármacos eficaces contra el coronavirus ayudarían a reducir la presión sobre el sistema hospitalario y sobre las UCI.

Con información de www.clarin.com