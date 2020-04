Gollán: “El 70% de la población argentina va a tener coronavirus y a la mayoría no le va a pasar nada”

CORONAVIRUS Por Heretz Nivel

El ministro de Salud de Buenos Aires afirmó que trabajan para que eso no ocurra en el mismo momento. Dijo que evalúan abrir actividades económicas en los municipios en los que no hay contagiados. Y que en el GBA no se puede levantar la cuarentena “así nomás”.