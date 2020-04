Rafaela: por cuarto día consecutivo, no se detectaron nuevos casos de Covid-19

No se han detectado el día de ayer nuevos casos de coronavirus en la ciudad y desde hace varios días no crece el número de infectados, al menos en los conteos oficiales

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informa a la población que a la fecha han sido confirmados 3 casos nuevos de COVID-19, con residencia en el territorio provincial.



Los casos nuevos son: 1 Roldán, 1 Rosario y 1 Oliveros. El total de casos desde el comienzo de la pandemia asciende a 221.

Es el cuarto informe consecutivo en el que no se informa sobre nuevos casos en Rafaela, dato que debe ser tomado con cautela, recordando que estos datos podrían no ser definitivos y existe la posibilidad de que haya positivos no detectados.

Los rafaelinos no deben bajar la guardia y extremar sus cuidados, teniendo en cuenta que la situación económica no puede ser tensada mucho más de lo que ya está, por lo que la reactivación de la actividad productiva se vislumbra inminente. La lucha contra el coronavirus no termina el domingo próximo, pasamos a una segunda etapa en la que debemos convivir con una amenaza latente y sobrellevar la situación con entereza y responsabilidad.

De los 221 positivos en la provincia



De los 221 casos positivos de Covid-19 registrados en la provincia, 215 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 6 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba, 1 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA y 2 en Mendoza).



Hasta la fecha se registraron un total de dos fallecidos para la provincia. Dos pacientes continúan en cuidados intensivos, con asistencia respiratoria mecánica. El resto de los pacientes presenta una evolución favorable, algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento.



Un total de 39 pacientes confirmados presentan alta (11 definitivas y 28 transitorias).



De los 215 casos confirmados y notificados en la Provincia de Santa Fe un total de 123 casos manifestaron antecedente de viaje al exterior, 8 casos tuvieron contacto con personas con extranjeros o antecedente de viaje al extranjero, 60 casos tuvieron contacto con casos confirmados, 20 casos tuvieron viaje a Provincias con circulación y 4 casos se encuentran en investigación.



Seis (6) de los casos confirmados con residencia habitual en la Provincia de Santa Fe (2 de Rafaela, 2 Venado Tuerto, 1 de Rosario y 1 de Santa Fe) fueron notificados en otras jurisdicciones (Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y CABA).



De los 3 casos confirmados y agregados respecto al último parte: 1 caso manifestó antecedente de viaje a Provincia con circulación (Roldán), 2 casos tuvieron contacto con casos confirmados (1 Rosario y 1 Oliveros).