Pablo Moyano manifestó que la CGT deberá “ser exigente para que los empresarios no despidan”

El secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, estuvo en Radio 10 y aseguró que la CGT deberá “ser un poco más exigente para que los empresarios no despidan y no suspendan” trabajadores. “No creo que grandes empresas no puedan bancarse 3 o 4 meses o lo que dure esta pandemia. En realidad, esas grandes empresas están aprovechando el contexto para despedir”, declaró.

En este sentido, manifestó que desde Camioneros van a “defender el salario y los puestos de trabajo”, al mismo tiempo que resaltó: “Somos los que garantizamos la llegada de alimentos y medicamentos. Pusimos toda nuestra estructura de sanatorios y hoteles al servicio de los argentinos. En cambio, empresarios aprovecharon para bajar salarios, suspender y despedir”.

Luego de esta crítica hacia el sector empresarial, se detuvo en un caso particular, que generó mucha controversia en los últimos días, los despidos en Techint. “Hay que ser malnacido o HDP para suspender o despedir en este contexto, como hizo Paolo Rocca, y muchos otros empresarios”, sostuvo el dirigente gremial.

Por otro lado, advirtió que “va a ser complicado discutir paritarias en este contexto, pero vamos a hacerlo igual”. Acto seguido pasó a destacar la labor de su sector. “Hoy los trabajadores camioneros están siendo nuestros héroes donde llevan comidas y medicamentos donde no entra nadie. Después la discusión salarial vendrá sola y se verá en ese momento lo que pida nuestro gremio.

Por último, se refirió a las críticas que está recibiendo el Gobierno Nacional de parte de la oposición. “Ojalá que los diputados opositores hagan algo por la Patria de una vez por todas y dejen de criticar y sembrar dudas. Da asco ver gente de la oposición tratando de sacar ventaja en este momento. Y, para concluir respaldó la gestión del Frente de Todos, sobre todo, la iniciativa de crear un impuesto a las riquezas. “Es el momento en el que empresarios y todos los que han ganado millones y millones de dólares pongan un poco de sus ganancias para los que más lo necesitan“, planteó.

Con información de www.elintransigente.com