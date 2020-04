Es unánime el rechazo a la discriminación para los mayores de 70

Los adultos mayores de 70 años deberán tramitar desde el lunes, por teléfono, un permiso para poder circular en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a una medida anunciada por el gobierno porteño para minimizar las salidas a las calles de este grupo de riesgo frente a la pandemia de coronavirus y la cual recibió el respaldo del presidente Alberto Fernández.

Un grupo de intelectuales hizo pública una carta para mostrar sus diferencias con esa medida y cuestionarla con dureza. La carta en la que sostineen que son objeto de “discriminación y maltrato”, fue firmada por Juan José Sebreli, Celso Silvestrini, Fernando Dozo, Enrique Espina Rawson, Marcela Solá, Mauricio Wainrot, Hugo Beccacece, Edgardo Cozarinsky, Cristina Mucci, Silvia Plager, Josefina Delgado, Alicia Ferreirós, Juan Carlos Hiquis, Graciela Melgarejo, Carlos Gutiérrez, Luz Henriquez, Oscar Barney Finn, María Luisa Lerer y María Sáenz Quesada.

“La manera de proteger a nuestra comunidad no pasa por elegir un grupo que, si bien se ve en situación de riesgo, no es el único (gente que está en tratamiento anticáncer, que padece asma, EPOC, diabetes, enfermedades que no reconocen edad) y por lo tanto se convierte, bajo la excusa de una pseudoprotección, en objeto de discriminación y maltrato", indicaron.

La autorización, que alcanza a los cerca de 490.000 mayores de 70 años que viven en la Capital Federal, deberá solicitarse a la línea 147, tendrá validez para el día otorgado y contempla excepciones como el cobro de jubilación, tratamientos médicos y vacunación. Según explicó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la iniciativa no prevé multas a quien incumpla la medida y agregó que se basa en el cuidado de los adultos mayores porque tienen, dijo, “por lejos, el mayor riesgo de muerte” en el marco de la pandemia del coronavirus.

Los intelectuales manifestaron su “profundo repudio" a la medida por entender que es “discriminatoria”. “Los adultos mayores de 70 años sabremos cuidarnos, y lo hemos hecho desde hace más de treinta días. Aquellos que necesiten de la ayuda del Estado, sin duda sabrán cómo pedirla”, indicaron.

En tanto, aseguraron que seguirán “las instrucciones ya difundidas: compra en negocios de cercanías, farmacias, bancos, y aportaremos nuestra experiencia de vida para atenuar los efectos de esta crisis mundial”. Y agregaron: “Solicitamos la anulación de esta medida y la recuperación de nuestros derechos de ciudadanos”.

“Primo Levi, Jorge Semprún, Bruno Bettelheim, son solamente algunos de los que padecieron persecuciones y pudieron dar cuenta de sus sufrimientos y contribuir al esclarecimiento de ignominiosos crímenes. No queremos revivir ni repetir estas circunstancias, en un país que desde 1983 ha recuperado la democracia y quiere mantenerla”, fue la sentencia que imprimieron en el final de la carta.

Puntualmente, en la Ciudad, los mayores de 70 años tendrán que comunicarse al 147, donde un operador, en principio, buscará darle contención telefónica e intentar disuadirlo de salir a la calle; no obstante si aún así se mantiene el pedido del permiso, se le pedirá el DNI y se le dará un código de trámite.Según se informó, en la calle, el control tecnológico lo harán agentes a través de celulares con el DNI del adulto, único documento requerido y no habrá multas.

El objetivo es elevar las “barreras de salida” a la calle para la compra de alimentos y medicamentos y plantearles, en cambio, una asistencia de parte de una red de voluntarios que acompaña en este tipo de situación que demandan traslados a la vía pública de los adultos mayores.

En declaraciones radiales, el Presidente apoyó la decisión del gobierno porteño al señalar que “lo que están haciendo es porque conocen lo que pasa”."No tomen esto como un agravio o un ataque a la libertad, sino como algo en lo cual el Estado los está apoyando", remarcó Fernández y reiteró el pedido a “los que tienen que quedarse haciendo cuarentena, háganlo”.

