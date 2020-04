El Gobierno pidió la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime por el coronavirus

POLÍTICA Por Heretz Nivel

La Cámara de Casación debe decidir si el ex Secretario de Transporte del kirchnerismo sigue o no detenido en la cárcel de Ezeiza. En el escrito, se afirma que la salud del ex funcionario "se encuentra en estado crítico y agravándose constantemente por sus condiciones de detención”