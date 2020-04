Lizy Tagliani se quebró al contar la señal que sintió de su mamá

Lizy Tagliani tiene una personalidad chispeante: siempre de buen humor, graciosa, y ocurrente. Todo el tiempo provoca la risa, y sus anécdotas son disparatadas e hilarantes. Sin embargo, en el programa Podemos Hablar, acaparó toda la atención con una historia estremecedora. Y Lizy Tagliani se emocionó al compartirla con los demás.

La consigna que Andy Kustnetzoff había propuesto era “Los que reciben señales de los que ya no están”. Y Lizy Tagliani habló de una situación muy particular que vivió con su perro y su mamá fallecida. “Aprendí a ver las señales, a convivir y a estar con mi mamá todo el tiempo. A tenerla conmigo, a saber escucharla”, comenzó explicando la conductora de “El precio justo”.

“Hace poquito me pasó algo muy fuerte que lo saben muy pocos amigos míos”, contó Lizy. También reveló que por mucho tiempo estuvo intentando ver alguna señal de su madre, pero sin éxito. “Yo amo a los perros y tengo miles. Un día estaba durmiendo con tres de ellos en mi cama y había una tormenta muy fuerte. Habrán sido las tres de la madrugada más o menos, cuando siento el cuerpo de Benito temblar desesperadamente”, recordó.



A medida que avanzaba el relato, podía sentirse la tensión en el ambiente, y la expectativa que iba generando con su propia emoción. “Le digo, ‘¿Benito qué te pasa?’. Pensé que le iba a agarrar un bobazo. Empiezo a hacerle masajes en el pecho y no paraba, me miraba de una manera que te juro que nunca en la vida le había pasado. Temblaba mucho y yo pensaba que no podía hacer nada”, recordó acongojada.

“Sentía que se estaba muriendo, entonces lo abrazo y le digo, ‘Me voy a dormir y que sea lo que Dios quiera’. Ni bien cierro los ojos me acordé que mi mamá le tenía pánico a las tormentas ¡Pero pánico!. Empezaba a nublarse y ya se metía en la cama del miedo que le tenía a la lluvia”, contó, cada vez más emocionada. “Me dije, ‘No, estoy loca’… Lo miro a Benito y le digo, ‘Mamá, ¿sos vos?’ Y el perro se me tiró encima de una manera… Como abrazándome”, agregó, con los ojos llenos de lágrimas. “No sé, sentí que me acarició. Se dio vuelta y se puso a dormir y dejó de temblar. Te lo juro. Le empecé a contar cosas como si fuese mi mamá y el perro no me daba bola, ya estaba dormido”.



Lizy Tagliani continuó su relato con una voz suave y llena de paz: “Fue lo máximo que me pasó, no me lo puedo olvidar, fue algo hermoso y me lleva a decir… ‘¿Qué me pasa? ¿Cómo flasheo todo eso?’- Fue una sensación única que estoy feliz que me haya pasado”.

Luego, la humorista explicó cómo le había afectado esa vivencia tan profunda: “Cuando me pasó esto me cambió las emociones, me tranquilizó. Estoy feliz de que me haya sucedido porque siento que estoy con mi mamá. Como que me amigué con esto que me pasó en la vida, porque no es que estaba enojada con el hecho de que ella murió, yo estaba muy enojada por todo lo que le pasó a mi mamá: el hambre, escaparse de su provincia y dejar todo, trabajar día a día y pasar por un montón de cosas muy fuertes para contenerme a mí, acompañarme y llevarme a todos lados, hacer todo lo posible para que vaya al colegio, enseñarme valores y ayudarme a que sea la Lizy que quería ser”, recordó.