Cris Morena reveló que vivió una situación de abuso a los 5 años: “Estoy sanándolo recién ahora”

Este fin de semana Andy Kusnetzoff volvió a recibir a los famosos en el punto de encuentro de PH, Podemos Hablar, como lo venía haciendo antes de que se decretara el aislamiento social obligatorio. De todas formas, los responsables del ciclo que se verá el sábado a las 22 por Telefe adelantaron que se respetará la distancia social recomendada en tiempos de pandemia por coronavirus entre cada uno de las personas que ingresen al estudio.

En esta oportunidad, el conductor contó con la presencia del conductor Santiago del Moro, la productora Cris Morena, la conductora Lizy Tagliani y el periodista Mauro Szeta. De manera que solo había un invitado virtual que, en este caso, será el ex futbolista Chicho Serna, quién se sumará desde Colombia vía Skype.

“Hay pocas mujeres que no tuvimos abusos. Solo eso te voy a decir. Muy pocas mujeres. Y seguramente hay muchos varones también que tuvieron abuso. Porque uno se olvida que el abuso no tiene sexo”, dijo Cris Morena luego de hablar del tema en la mesa.

“Sobre todo cuando tenés 5 años. Que es muy difícil. Hasta acá llegué. Creo que por eso me dediqué a los niños y a los jóvenes. Para tratar de salvarlos en lo que pude. Nunca lo dije. No me preguntes más”, continuó la productora, notoriamente emocionada.

En ese momento de dan la mano con Andy, a pedido del conductor que no quería dejar de estar con ella tras una confesión tan fuerte. “Fue hace muchos años y estoy sanándolo recién ahora. ¿Podés creerlo? A esta altura de mi vida”, le contestó mientras se agarran las manos.