La Municipalidad de Rafaela abrió sus puertas parcialmente

En un reportaje concedido a LT28, Horacio Moscardo, coordinador de Finanzas quien detalló: “Estamos trabajando con turnos de 8 a 12 en la mayoría de las dependencias. En cajas, convenios de pagos y rentas, en Tasa y Derecho de Registro e Inspección. Son 5 turnos por hora y 20 de turnos en total de 8 a 12”.

El sector de patentamiento trabaja con 10 turnos en los horarios de 8 a 10 de la mañana durante los días lunes, miércoles y viernes ya que “la actividad de los registros no ha vuelto a la normalidad y mientras tanto vamos a trabajar de esa manera”, explicó Moscardo.

Turnos

Los turnos se sacan a través de la web. Luego hacer click en el banner que aparece en el sitio web https://www.rafaela.gob.ar o haciendo click acá, los ciudadanos podrán ver seleccionar el apartado que requiera. Los mismos son: Cajas; Patentamiento; rentas varias/ Contribución por Mejoras; Derecho de Cementerio; Derecho de Registro e Inspección. Después aparecen los días, horarios y turnos disponibles.

Finalmente hay que completar datos personales y confirmar el turno.“Eso lo habilita a imprimir un ticket y también si colocó el mail se enviará el ticket por esa vía. Eso sirve para acercarse a ser atendido a la Municipalidad y lo habilita para circular en la ciudad”, afirmó el funcionario municipal.

Vale recordar que el vencimiento de la Tasa, Convenio de Pago y Contribución por Mejoras se postergó para el 30 de abril.

No hay un horario específico para los adultos mayores ya que “creemos que no necesario ya que cada uno tiene su turno específico por lo cual recomendamos a la gente que no llegue con tanta anticipación, sino que esté en lugar sobre el horario de su turno”.

Aún se desconoce hasta que fecha se matendrá esta metodología de atención al pública. «De acuerdo a las nuevas actividades que se van habilitando o al funcionamiento que requieran las actividades que hoy están habilitadas, se irán habilitando nuevas aréas de atención del municipio».

Fuente: LT28