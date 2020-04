Y un día, al margen del coronavirus, !!apareció Perotti!!

Cuando se cumple un mes desde que el Gobierno de Santa Fe dio por suspendidas todas las paritarias con los gremios públicos, el gobernador Omar Perotti dialogará en la tarde de este lunes con representantes de todos los sindicatos a través de videoconferencia, cumpliendo de esta manera con las restricciones que impone la cuarentena por coronavirus.

El encuentro virtual se producirá después de las 18 y no sólo representa el reinicio del diálogo después de aquel sorpresivo anuncio de suspender las paritarias, sino que será a primera vez que el gobernador de manera personal se involucre en la conversación.

En el programa Creo, que conduce José Curiotto por Aire de Santa, el el titular de Sadop, Pedro Bayúgar, adelantó que no habrá un pedido concreto de mejora salarial, pero sí solicitarán que las conversaciones se reanuden: "Esperamos explicaciones de por qué se suspendieron las paritarias".

El sindicalista indicó que no irán a la reunión con un pedido de aumento salarial "porque sabemos que en esta situación no es posible". Sin embargo, Bayúgar destacó que sí reclamarán cuestiones concretas como la ayuda económica a docentes reemplazantes que están sin trabajar y que, además, quienes trabajaron durante 2019 no recibieron el pago de vacaciones que se realiza en marzo y abril.

Por ahora el dinero no está

El viernes de la semana pasada, Perotti advirtió en Aire de Santa Fe que a estas alturas del mes la Provincia no tiene garantizado el ingreso de fondos suficientes para hacer frente al pago de salarios: "Claramente hay dificultades para pagar las sueldos, en todo los rubros. El que no puede vender difícilmente puede abonar los sueldos y pagar los impuestos. Nosotros tenemos los sueldos por delante y sin dudas es una preocupación".

"Con otros gobernadores -insistió- conversamos la posibilidad de contar con un programa de financiamiento de Nación, para que el Estado pueda funcionar. Hay municipios y comunas que tienen dificultades en Santa Fe. Ojalá nosotros podamos garantizarlo de la mejor manera y en plenitud, pero barajamos situaciones en las que podemos tener dificultades y retrasos. Todos los días reviso cuánto ingresa en las arcas provinciales y también voy a hacer lo imposible para conseguir los recursos y no tener sobresaltos en lo que es la prioridad, que es la cobertura de la pandemia".

El representante de Sadop dijo que esperan hablar "con sinceridad" y explicó que no piden aumentos, sino explicaciones. "Queremos que al menos se sienten a explicarnos cómo está la situación económica de la provincia y saber cómo seguimos de ahora en más", aclaró.

Sobre finales de marzo, el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, advirtió que las paritarias en la provincia de Santa Fe se retomarían cuando pasara la emergencia del coronavirus.

La medida se hizo extensiva a todos los sectores de trabajadores del Estado, es decir a los de la administración central, docentes, profesionales de la salud, y al personal municipal y comunal.

Fuente: Aire de Santa Fe