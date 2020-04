Deuda: otros tres grandes fondos rechazaron la propuesta argentina, pero piden seguir negociando

La negociación por la reestructuración de la deuda argentina en dólares sufrió este lunes un nuevo revés, luego de que tres grandes fondos de inversiones comunicaran el rechazo a la propuesta del Gobierno de Alberto Fernández​.

Se trata de un grupo de acreedores inegrado por Ashmore, BlackRock, Fidelity y otros grandes fondos de inversión que poseen más del 25% de la deuda emitida durante el gobierno de Mauricio Macri y más del 15% de los bonos del último canje.

A través de un comunicado, advirtieron que la propuesta anunciada el jueves por el Gobierno "busca colocar una parte desproporcionada de los esfuerzos de ajuste a largo plazo de Argentina sobre los hombros de los tenedores de bonos internacionales". De todas formas, aseguraron que están dispuestos a seguir negociando.

El domingo, el autodenominado Comité de Acreedores de Argentina ("ACC" por sus siglas en inglés) había rechazado la propuesta presentada por el ministro Martín Guzmán, que apunta a una quita del 62% sobre una deuda en dólares bajo ley extranjera de 69.000 millones de dólares.

El ACC afirma que “se compone de tenedores de bonos de Argentina y representa a un grupo diverso de inversores internacionales, incluyendo compañías de seguros, oficinas familiares, fondos comunes de inversión y administradores de carteras.”

Este grupo tiene en carpeta, según pudo saber Clarín, bonos por 5.000 millones dólares. Se sabe que se han conformado al menos otros dos comités de acreedores, por montos incluso mayores a los que tiene ACC.

La propuesta que se elaboró para reestructurar los pagos de la deuda en mano de los acreedores privados incluye tres años de gracia y una quita del 62 por ciento en los intereses.

"La Argentina no pagaría nada durante el 2020, 2021 y 2022, y recién empezaría a pagar en 2023 una tasa de interés de 0,5 por ciento y esas tasas irían creciendo, pero hasta niveles sostenibles", indicó el titular de la cartera económica al exponer en un encuentro con gobernadores que encabezó el Presidente en la Residencia de Olivos, el jueves de la semana pasada.

La reacción de los tenedores de deuda confirma lo que había sido la reacción inicial de los analistas: así como está la oferta, no hay acuerdo posible. Es un principio para empezar a negociar.

Y los tiempos apremian. En principio porque el 22 de abril el Gobierno debería pagar US$ 500 millones de tres bonos globales, compromisos que en esta situación se descuenta no se honrarán. Entrarán a correr, entonces, 30 días de gracia según estipulan los contratos legales de emisión de los bonos.

Será la ventana de tiempo para acercar posiciones o insistir en el "tómalo o déjalo". Si no hay acuerdo, será la historia conocida. El país entrará en default, con los riesgos conocidos, que se consigan las mayorías de tenedores necesarias para exigir el pago de todos bonos (y no sólo los que no se pagaron) y que un grupo decida ir a litigar a los tribunales). Y otros riesgos mucho más inquietantes como encarar en default la recuperación post-pandemia.

Con información de www.clarin.com