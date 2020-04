Para la UIA, la ayuda del Gobierno “es un subsidio o un seguro de desempleo, pero no un salario”

El Gobierno anunció este lunes, mediante un decreto de necesidad y urgencia, que se hará cargo de una parte de los salarios de los trabajadores en relación de dependencia de empresas en crisis por el aislamiento por coronavirus. Pero desde la Unión industrial Argentina salieron a aclarar que no debe referirse a él como salario porque lo cobrarán quienes no trabajaron.

"Uno podrá llamarlo subsidio, seguro de desempleo o asignación, pero no es un salario", aseguró Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la entidad.

"Se requiere una definición de políticas crediticias y de respaldos, muchos países centrales se hicieron cargo del stock de esos salarios sin trabajos. Pero hay que distinguir a los que trabajaron desde el 20 de marzo y los que no", aclaró en Radio Rivadavia quien también es presidente de COPAL.

Funes de Rioja, además, le dijo al Gobierno que "hay que resolver, pero hay que apurarse", aunque aclaró que no se trata de "una crítica a la cuarentena".

"Lo digo claramente, coincidimos con el objetivo, la meta y los pasos que se van dando", aseguró. Y agregó: "El mundo entró en una recesión y contracción muy fuerte, el aislamiento fue adoptado por gran parte del mundo y eso implica un cambio de habitos. La industria no tiene actividad, pero tiene la dotación de personal sobre la que se ha prohibido despedir y suspender, más allá de que no había una vocación de despido. Cuando uno no tiene actividad, caja, y no tiene créditos, qué hace".

Y en esa situación de incertidumbre, el empresario afirmó que "el apoyo de política estatal se está dando escalonadamente con ansiedad porque se viene el fin de abril y una cosa era soportar los últimos días de marzo donde uno había tenido algo de actividad y otra es tener una actividad plana".

"Esto implica estrés desde el punto de vista de la gente y con la gente, cómo pago salarios, cómo pago asignaciones no remunerativas. Desde el punto de vista de capital de trabajo, cómo hago para volver si no lo tengo", remarcó.

Al respecto, aseguró que "el acceso al crédito es muy complejo", especialmente para las pymes ya que todas "vienen con la realidad de dos años y medio de recesión y una tasa de interés que llegó al 80%" y avisó que "esas carpetas no están para calificar".

Por último, estimó que de los 6,5 millones de trabajadores del sector privado "en el mejor de los casos está trabajando menos de un tercio" y que presentaron protocolos al Gobierno para habilitar el trabajo de muchos más.

"En los protocolos que estamos presentando para los que son del Interior es más fácil porque se mueven en bici, en moto, en auto o en ómnibus que van a aparques industriales. Ahí las distancias se pueden respetar. En los grandes centros urbanos es más difícil. Estamos organizando para hacer lo mismo que hemos hecho en el sector de sanidad, una logística especial. Pero para eso hay que discutir racionalmente", finalizó.

Con información de www.clarin.com