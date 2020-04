“No voy a ir al Bailando y voy a estudiar abogacía”, la decisión de Thelma Fardín en plena cuarentena

Ya se cumplió un mes de la cuarentena obligatoria en nuestro país y las personas han pasado mucho tiempo en sus casas con la familia, su parejo o incluso solos. Los momentos de reflexión no hicieron falta y muchos aprovecharon para tomar decisiones sobre su vida, tal como hizo Thelma Fardín. La actriz anunció que va a estudiar abogacía y además indicó que se bajó del Bailando.

“Pensé mucho durante toda la cuarentena, estuve evaluando posibilidades y carreras, porque tenía ganas de estudiar algo, y me decidí, voy a seguir abogacía”, manifestó la mujer de 27 años ante la sorpresa de Luciana Rubinska y Robertito Funes Ugarte, los conductores del ciclo que va los sábados a la noche por C5N.

“La abogacía tiene mucho que ver con lo que me pasó a mi y también podría ser una manera de ayudar a muchas chicas que hayan pasado por una situación parecida a la mía”, manifestó Thelma Fardín, quien denunció hace más de un año a Juan Darthés por de haberla violado cuando tenía 16 años.

“Ya estuve haciendo averiguaciones y voy a tener que empezar de modo virtual, porque las clases presenciales no se sabe cuándo van a volver”, agregó luego. Por otro lado, confirmó lo que tanto se rumoreaba: no formará parte del Bailando por un sueño 2020.



“No, finalmente no voy a ir. Lo pensé, porque vamos a decir la verdad: no está nada fácil conseguir trabajo y el Bailando no deja de ser eso, un trabajo, pero finalmente decidí no ir”, indicó Thelma Fardín. Finalmente reveló el motivo: “Lo que yo puedo representar para muchas mujeres por supuesto que tuvo su peso y un poco es lo que inclinó la balanza para que yo finalmente me decidiera”.