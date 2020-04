”Misofonía”: Natalia Oreiro reveló que padece una enfermedad neurológica

Natalia Oreiro reveló que padece de Misofonía, una extraña y poco común enfermedad neurológica que la afecta severamente al escuchar cierto tipo de ruidos.

Su revelación se dio en el marco del estreno de ”Juntos podemos lograrlo”, el nuevo programa de Santiago Del Moro que se emite por Telefé.

En medio de una entrevista que Santiago Del Moro tenía con Natalia Oreiro en el marco del estreno de su nuevo programa y la reemisión de una de sus famosas tiras de ficción, el conductor recordó un detalle de la actriz y un momento en el que supieron trabajar juntos.

”Un día Nati vino y me dijo que por favor me saque el chicle de la boca”, contó Santiago. ”Se llama Misofonia, es una de las enfermedades consideradas raras, el 7% de la gente la tiene y no lo sabe, no es psicológica y no tiene cura”, contestó Natalia.

”El chicle para mi es el punto máximo, la lapicera también. Hay un grupo en Argentina que tiene esta patología. Yo por ejemplo me subo a un auto y si el señor que maneja está con un chicle me pongo directamente auriculares”, narró Natalia.

”En el circuito de trabajo se corre la bola de ‘mirá, no le mastiques chicle que se vuelve loca’ pero yo me tomo el trabajo de explicarles que no es un problema de ellos, es un problema mio”, agregó.

Además, Natalia Oreiro contó que lo que siente es una gran ansiedad al percibir ese tipo de ruidos y que incluso cuando era chica tenía que hacer los exámenes del colegio en otra aula a parte porque la patología hace que solo pueda concentrarse en ese ruido.