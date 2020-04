Por primera vez Toyota no paga 100% de sueldos

Cada día que pasa, el impacto de la pandemia adquiere mayor magnitud en la economía, en general, y en las empresas en particular. Una forma de medir lo que está provocando el coronavirus en todo el mundo y en el país es a través de la búsqueda de acontecimientos del pasado para trazar una rápida comparación con la actualidad y tomar conciencia de sus dimensiones.

En la industria automotriz local, se va a producir un hecho que sirve para ilustrar la gravedad del momento. Tiene que ver con Toyota, el fabricante de vehículos que siempre es destacado por sus logros, basados en una filosofía empresaria particular. Por primera vez desde que se radicó en la Argentina, en 1997, la automotriz no pagará el 100% de los salarios de su personal. Tampoco lo harán el resto de las terminales, tras el acuerdo alcanzado con los gremios de SMATA y UOM. Pero estas empresas, en distintas ocasiones y hasta en los últimos meses, han venido aplicando recortes salariales a los trabajadores suspendidos por la caída de la demanda de los últimos tiempos. En cambio, en más de estos 20 años, nunca la compañía japonesa recurrió a esta medida. Ni en la crisis del 2002, ni en la del 2008, ni en las más recientes. Esto se debe a que Toyota tiene un sistema de visión global. En el caso de una filial con pérdidas y otras con ganancias, se compensa una con otra, por lo que la filial con problemas no debe recurrir a ajustes de personal. Si bien no está escrito en ningún reglamento interno, Toyota no recurriría a despidos mientras no se produzca una caída de más del 40% de la actividad a nivel global. Desde la posguerra nunca se produjo una situación de esta magnitud. Lo más cerca que se estuvo fue en la crisis de Lehman Brothers en 2008. Sí tuvo un período sin producir, como consecuencia del tsunami que afectó, especialmente a Japón y destruyó varias fábricas autopartistas.

La crisis actual por la pandemia no ha dejado país sin sufrir consecuencia económica y lleva a que la filial local vida esta situación inédita. Los 4.400 empleados de la terminal radicada en Zárate cobrarán a fines de abril un pago no remunerativo equivalente al 70% de los haberes bruto de marzo, lo que representa 90% de los haberes netos de abril, mes en el cuál la actividad fabril fue nula. Por otro lado, cuando se declaró la cuarentena a mediados de marzo, la empresa dispuso un pago de $30.000 para que los empleados pudieran contar con un dinero adicional para abastecerse de productos básicos ante la situación de emergencia sin tener la necesidad de esperar al pago del sueldo a fin de mes. Ese monto adelantado se descontaría con el aguinaldo.

Con información de www.ambito.com sobre una nota de Horacio Alonso