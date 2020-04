No es la hora de los débiles ni ventajistas

La situación de los comercios y de gran parte de la industria de Rafaela es apremiante y algunos ya no dan más.

Es mentira que no hay despidos, es mentira que no hay suspensiones. Hay rubros del comercio que atraviesan situaciones críticas y ni siquiera pueden pagar los servicios elementales con luz y agua, menos aun van a pagar los sueldos e impuestos.

Se terminó la época de las declaraciones de acompañamiento sin medidas concretas, es hora de asistir en forma clara y precisa a quienes hoy corren el riesgo de perder todo.

Hay que terminal con la falsa dicotomía salud-economía. La pandemia económica puede ser mucho peor y dejar más secuelas.

El Centro Comercial días atrás en un comunicado expresó su preocupación extrema por la situación.

“Los pedidos que nos llegan son desesperados y angustiantes. Las micro y pequeñas empresas familiares del sector comercial constituyen un entramado fuerte y tradicional de trabajo en Rafaela y la región, y lamentablemente no encuentran herramientas que se ajusten a la situación que padecen. Es necesario pensar en un ingreso comercial de emergencia que sea de aplicación concreta y les permita atravesar esta crisis con posibilidades de sobrevivir. No obstante, la realidad es que la falta de respuestas viables de parte del sistema financiero (en general ofrecen salvavidas de plomo) y el reducido impacto de las herramientas anunciadas por el Gobierno, obligan a que los comerciantes exijan alternativas de funcionamiento mínimo que garanticen la sostenibilidad de sus negocios y de los puestos de trabajo que generan”, exponen desde la gremial empresaria.

Y continúan manifestando que “en este sentido las declaraciones del Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti sobre la decisión de que algunos rubros comerciales minoristas (indumentaria, calzado, marroquinería, electrónica, electrodomésticos, juegos y juguetes, cuidado personal, pinturerías, venta de materiales para construcción y decoración) podrían comenzar a operar bajo la modalidad “puerta a puerta” (en ninguno de los casos se podrá abrir con atención al público, sino que la comercialización deberá hacer por medio de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieren contacto personal con los compradores, y mediante entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística) fueron recibidas con satisfacción por gran parte de los asociados del sector. De todas maneras, la situación que atraviesan innumerables empresas requiere de medidas complementarias”

El Domingo termina esta etapa de cuarentena, algunos se "enamoraron" de la misma y se sienten muy comodos con la situación, la linea delgada entre administrar y manipular seguramente va a ser la estrella el fin de semana.

Llegó el momento de los gobernantes honestos y con principios sólidos, de lo contrario podemos caer en situaciones muy difíciles.

Castellano tiene la obligación de ser muy concreto, realista y por sobre todo honesto y no caer en el "enamoramiento" de los tontos, en su defecto, el divorcio con parte de la sociedad será cuestión de tiempo.

Esta no es la hora de los débiles, no es la hora de los réditos políticos, no es la hora de las especulaciones, no es la hora de los ventajistas.

Vivimos horas difíciles y de angustia, horas en donde la sociedad, a la larga o a la corta, sabrá quien jugó para la gente y quien jugó su propio partido