“La gente tipo policía como vos, me la baja”, la China Suárez se cruzó fuerte con una seguidora por la cuarentena

El aislamiento social, preventivo y obligatorio hizo que las personas se las tengan que arreglar cómo pueden con los looks en sus casas y Eugenia “la China” Suárez, decidió cambiar el color de su pelo, algo que le trajo cuestionamientos.

En esta oportunidad la actriz había mostrado su nuevo look estilo “Spice Girls”, con una melena más clara y dos mechones en la parte de adelante, bastante más rubios.

Luego de que Eugenia “la China” Suárez mostrara su nuevo look a través de Instagram, una usuaria la cuestionó de forma irónica: “¿Vos fuiste a la peluquería o la peluquería fue a tu casa, no se supone que estamos en cuarentena?”.

Estas palabras no le cayeron nada bien a la protagonista de “Abzurdah” que no dejó pasar el cuestionamiento y le respondió: “La gente policía como vos me la baja profundamente. Me lo hice yo en casa Sofita! Después te explico cómo!”.