El emotivo recuerdo de Florencia Kirchner sobre Néstor: ”Que los muertos hagan lo mismo que cuando estaban vivos”

A través de su cuenta de Instagram, Florencia Kirchner recomendó el libro ”Proleterka” de Fleur Jaegay y lo acompaño con un emotivo recuerdo de su padre, el ex presidente Néstor Kirchner.

”Ayer que no andaba bien, se me reveló por completo esta cosa de vidrio y metal que tiene dentro la cara de mi padre y mía. 1995 o 1996, no recuerdo bien pero sé que era domingo y también que hacía calor -cosa extraña en Río Gallegos-”, recordó.

”Este libro lo leí en La Habana, lo rayé de color fucsia encerrada en una casa, como lo estoy ahora. Habla de salir a la vida dentro de la sexualidad, una sexualidad dispar en edades, muy cercana a mi. Pero esta novela confesional habla también de un padre, de una madre, de los vinculos filiales y de los muertos”, señaló.



”Cuando comencé a leerlo pensé que tenía algo frío pegándome en los ojos hasta que avancé unas páginas y no importaban los ojos ni las patadas, importaba nada más que la mente mía y los recuerdos de duelo que se me salían para quedar escritos al lado del texto”, contó Florencia Kirchner.

”Cuando lo terminé no me podía dormir ¿Insomnio lector? Por su puesto”, escribió. En el cierre de su relato, el cual va acompañando a una foto del libro en cuestión y un portarretrato donde se puede ver una foto de ella junto a Néstor.



”Página 52: ‘Que venga a buscarme, que los muertos hagan exactamente lo mismo que hacían cuando estaban vivos’ ¿Lo leen?”, completó en su texto.