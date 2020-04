Tini Stoessel y Sebastián Yatra en crisis: la protagonista de Elite sería la tercera en discordia

A partir de la cuarentena obligatoria, muchos fans de Tini Stoessel y Sebastián Yatra comenzaron a notar que la pareja no se mostraba unida en las rede sociales, teniendo en cuenta que ella se encuentra en Argentina y él en Colombia.

Por ello, nacieron los rumores de separación, y Tini Stoessel decidió hablar sobre esto pero sembró más dudas que certezas: “Estoy muy bien, y yo creo que en el momento que tengamos que decir algo, lo diremos juntos, nos pondremos de acuerdo. Por ahora estamos juntos y por ahora estamos bien, pero sí no es fácil”, expresó en diálogo con Cortá por Lozano.

“El hecho que estemos a distancia y no poder vernos es lógico que no tengamos tanto contacto. No tenemos la oportunidad de tomarnos un avión y vernos y de hablar cara a cara. Es difícil para los dos”, indicó la argentina.

“Nos estamos dando los espacios para ver lo que sentimos. Si tenemos que contar algo lo haremos juntos”, sentenció la joven dejando en claro que hay una crisis entre ellos.

Ahora, fue el Rodrigo Lussich quien habló en Intrusos sobre estos rumores en torno a la pareja. Danna Paola, la protagonista de la serie española Elite, fue la señalada por parte del periodista como la joven que está muy cerca del cantante colombiano.

El acercamiento entre Sebastián Yatra y la actriz mexicana, en principio se habría dado mediante las redes sociales pero por el momento no hay información si ambos se conocen cara a cara, antes que se indicara cuarentena obligatoria.

Por su parte, Danna Paola es la chica del momento, y si bien se la ha relacionado amorosamente con compañeros del elenco, ella no confirmó ningún romance.