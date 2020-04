Un Castellano temeroso convoca al Concejo para cubrirse

Castellano no es una persona que de pasos en soledad, no por que no le guste, sino, por temor a ser cuestionado. En ese marco, se apoya en un Concejo que poco y nada puede aportar. Rafaela no discute los verdaderos problemas, las discusiones se diluyen en discusiones intrascendentes. LA ECONOMÍA DE RAFAELA ESTÁ EN PELIGRO Y DE ESO HAY QUE DISCUTIR