“Para mi, vos no existís”: la China Suárez mostró una (desopilante) carta que le escribió a su novio cuando era chica

La China Suárez abrió el baúl de los recuerdos y compartió con sus fanáticos una carta que le envió cuando era pequeña a su novio de la infancia, luego de que, evidentemente, tuvieran una pelea.

En su cuenta de Instagram, la actriz subió una foto del papel, en el que se puede leer el furioso texto que le escribió a un tal Julián.

“Julián, hoy me di cuenta de que sos un tarado y también me di cuenta de que no gustas de mí ni yo de vos. Para mí vos no existís”, escribió la pequeña China Suárez, junto a cuatro corazones tachados. “Era re tranqui de chiquita”, opinó junto a la imagen.