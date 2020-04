Finalmente el que no use barbijo puede tener una multa de $27000

En la primera sesión virtual, el Concejo aprobó una multa que arranca de los $4500 y llega hasta los $27.000. La medida siempre será cuestionada por que la sesión virtual no está contemplada en el reglamento

El Presidente del Concejo Municipal destacó que es la primera vez en la historia que se constituye una sesion virtual, para el con la validez y legalidad necesarias para que el encuentro no sea una simple reunión sino que tenga la validez de una sesión y que lo votado en la misma sea Ordenanza en la ciudad»



Bottero hizo referencia a sus dudas legales y requirió asesoramiento legal, «los concejales aceptaron en avanzar en una sesión de este tipo, no quería que ninguno se sintiera incómodo, para los más jóvenes la tecnología es algo innato pero para los que tenemos algunos años más no es tan cómodo, todos tuvieron la voluntad de prepararse y hacerla» agregó

«Fue una sesión novedosa, positiva, elegimos una sesión sin discensos por el tema de la emergencia sanitaria y acotada en el tiempo, fue una experiencia que se puede volver a repetir»

Lo que se aprobó

Sanciones por el no uso del barbijo

Al ser obligatorio por Decreto para quien no lo usa la sanción corresponde al legislativo, «había sanciones que a criterio de algunos concejales eran excesivas y el Concejo decidió reducir el importe no podes tener algo que sea obligatorio sin sanción pero está claro que el uso del barbijo fines recaudatorios, sino con la conciencia de todos los rafaelinos para que cada uno se cuide y cuide a otros, por eso se bajó el monto de las multas, la base sería de 4500 pesos y tendrían un techo de 27 mil pesos aproximadamente» precisó el Presidente del cuerpo legislativo local.

Compra directa de combustible

Bottero explicó que la facultad de compra directa para insumos generales entrarían en la emergencia votada, «las concejales Sagardoy y Pascual fueron incorporadas a un equipo de compras del municipio y que está funcionando muy bien, en la sesión de hoy se votó positivamente la prorroga para la compra directa de combustible más allá de que hoy no se esté usando como corresponde»

Acerca de las acciones implementadas por las autoridad de todos los niveles en el marco de la pandemia, Bottero consideró que «se han tomado medidas preventivas a tiempo que la ciudadanía ha acompañado, lo que se viene ahora es el abordaje del tema laboral y lo que va a pasar con la persona que hace 40 días no puede trabajar y sabiendo que desde lo local es poco lo que se puede hacer» finalizó

Con información de Rafaela Radio