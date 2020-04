Un Bottero siempre "gris", quedó conforme con la sesión de ayer

Bottero insiste con la legalidad de la sesión de ayer y para ello se apoya en argumentos inválidos y en el asesoramiento recibido por un solo profesional, prestigioso por cierto, pero como todo en Derecho, no dueño de la verdad.

Desde ayer insistimos que la sesión de ayer no fue legal y el hecho de que todos los concejales dieron la aprobación no significa nada.

Tenemos la plena seguridad que al momento de que se tenga que atacar la norma , la misma será cuestionada desde la legalidad de la aprobación.

LA PALABRA DE BOTTERO AL DIARIO LA OPINIÓN

El presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero analizó la decisión de sesionar de manera virtual en medio de la cuarentena y dijo que por ser la primera sesión bajo esta modalidad, estuvo muy bien. Igualmente manifestó que los nervios también estuvieron presentes por la ansiedad lógica de ver cómo se iban a desarrollar ciertas cosas, cómo iba a funcionar la tecnología y si todos los concejales más allá de algunas pruebas que se habían hecho, se iban a sentir tranquilos.

“La virtualidad por ahí para los más jóvenes es algo muy común y a algunos nos cuesta un poco más por cuestiones generacionales. La sesión fue tranquila, con dos temas a tratar y la tecnología funcionó. Desde lo legal usamos el dictamen del Dr.Marchiaro y nos basamos en los antecedentes naturales, la crisis económica, las no reuniones públicas, el antecedente de que el Concejo puede salir del recinto cuando va a las instituciones a sesionar, la resolución interna que firmaron todos los concejales y donde me dieron el aval para darle legalidad a esta sesión. En base a los documentos guardados se va a hacer una desgrabación como en cualquier sesión y se va a firmar el acta, que es el documento público que le da validez”, señaló Bottero.

El presidente del Cuerpo Legislativo local, resaltó la firme decisión de los diez concejales para poder avanzar y seguir trabajando en medio de la cuarentena y dijo que “si alguno hubiera puesto reparos o dudado la sesión no hubiera salido y por la predisposición de todos se llevó a cabo en este hecho histórico”.

Sobre lo aprobado en la jornada de ayer, Bottero detalló que se sancionó la multa por el no uso de tapaboca, dejando en claro que el Concejo entiende que este no es un elemento recaudatorio, porque toda Ordenanza que obliga a algo -como en este caso a usar un barbijo-, tiene que tener una norma que sanciona a aquel que no lo haga. Entendemos que aquí no hay una multa para juntar dinero, que debe haber una campaña de concientización para entender que cada uno se cuide a sí mismo y cuide al que tiene al lado, y que ese es el objetivo de obligar a usar este elemento”.

Respecto a la prórroga para permitir la compra directa de combustibles, el concejal dijo que “esta es una norma que viene desde cuando había problemas de desabastecimiento para generarle al Ejecutivo una agilidad en el uso de este mecanismo. Pero hoy no es una urgencia porque se utiliza mucho menos combustible porque no funcionan los colectivos, la maquinaria pesada, pero es una herramienta que, más allá de esta situación qué pasará, sigue teniendo el Ejecutivo. Es importante destacar que hay dos concejales que integran la comisión de esta compra directa que son Jorge Muriel y Marta Pascual, con lo cual el Concejo está representado”, concluyó.