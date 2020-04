Luli Torn quedó varada por la cuarentena en Indonesia y se enamoró de un instructor: “No nos separamos un solo día”

El 2019 fue un gran año para Luli Torn. Esta actriz dio vida a Dina, uno de los personajes más queridos de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV), por lo que en enero de este año comenzó un viaje con sus amigos por el sudeste asiático. Esto, por supuesto, antes de que se declarara la cuarentena obligatoria y se cerraran las fronteras de la mayoría de los países del mundo.

En diálogo con Infobae, la actriz contó cómo pasa sus días en la pequeña isla de Gili Trawangan, en Indonesia, reveló que, si bien le preocupa la pandemia no tiene apuro en volver a Argentina, y hasta se animó a hablar de Tom, un instructor de buceo belga del que no se puede separar.

A principios de 2020 Luli Torn viajó junto a tres amigos y una amiga, Juli, al sudeste asiático y recorrieron Tailandia, Vietnam y Camboya. Luego los 3 hombres volvieron a Argentina y las dos mujeres fueron a Malasia, Singapur y Filipinas. En su último destino, Bali (Indonesia) se separarían, ya que la amiga quería hacer un retiro de yoga, mientras que “Dina” soñaba con hacer un curso de buceo.

Consultada acerca de cómo se fue enterando de la pandemia, contó: “Yo me enteraba por lo que me contaba mi familia y mis amigos por WhatsApp, porque allá el wifi no anda. Entonces, hay días en los que estás en una nube porque no te enterás de nada”. No fue hasta llegar a Bali que se dieron cuenta la gravedad de la situación: “Mis papás me informaron de todo y siempre me transmitieron tranquilidad, porque me llegaban otros mensajes de mucha gente que estaba en pánico

En ese lugar se dividieron sus caminos: Juli decidió volver a Argentina, mientras que la actriz prefirió quedarse allí y cumplir su sueño de bucear en las aguas indonesias. Pensando que serían pocos días, les dejó sus cosas a un grupo de amigos y viajó a Gili Trawangan con cuatro bombachas, dos vestidos, un short y dos tops. “Pensé ‘me escapo unos días y cuando se acomode todo, vuelvo'”.

Fue allí donde se “enamoró” de Tom, un instructor de buceo belga. ” Esa misma noche fuimos a tomar algo y desde entonces no nos separamos un solo día”, contó entre risas.La pandemia siguió avanzando y la posibilidad de volver a Bali quedó anulada, por lo que Luli Torn quedó varada en esa isla de 300 habitantes.

Así describe hoy sus días: “El agua es turquesa, está llena de tortugas de mar. Es un clima divino tropical. Además, con lo de Tom, mi argumento fue más fuerte. Quería quedarme con él”.

Por último, Luli Torn contó que no tiene apuro en volver, y reveló que Tom ya le avisó que la extrañará cuando llegue el momento de separarse. Ella intenta consolarlo: ” Vivamos el día a día. En el medio de un Apocalipsis, es mejor tener metas cortas a largos plazos”.