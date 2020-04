Lo molestaban en el colegio por llamarse Corona, le escribió a Tom Hanks y recibió una conmovedora respuesta

Un niño australiano de ocho años era molestado por sus compañeros por llamarse Corona. Le escribió una carta a Tom Hanks contándole la situación y éste le respondió.

En Australia, un niño llamado Corona De Vries sufría bullying por parte de sus compañeros de colegio, debido a la similitud de su nombre con el coronavirus.

Corona le escribió una carta a Tom Hanks, quien había dado positivo por coronavirus el 12 de marzo. Por esta situación, el actor debió quedarse en Australia (país donde fue detectado positivo) junto a su Rita Wilson, su esposa, durante unos días.

Ya en Estados Unidos, Hanks recibió la carta y escribió una conmovedora respuesta que seguro quedará en los recuerdos del niño para siempre.

La carta del niño, mostrada por el canal australiano Seven News, dice: “Escuché en las noticias que usted y su esposa habían contraído el coronavirus ¿Están bien?”.

“Me encanta mi nombre pero en la escuela la gente me llama ‘coronavirus’, me pongo muy triste y enojado cuando la gente me llama así”, concluía el texto.

El actor tuvo un maravilloso gesto, donde le escribió otra carta en respuesta, contándole lo felices que estaban con su esposa tras sus palabras. Hanks le contó también que no conocía a nadie con ese nombre y le recordó que así se llama la capa externa del sol.



Sin embargo, la cuestión no terminó ahí. Hanks le mandó de regalo una máquina de escribir (marca Corona), que utilizó para escribir esa carta y que había tenido durante su confinamiento en Australia.

“Creo que esta máquina de escribir te irá bien, la llevé conmigo a Gold Coast y ahora está de vuelta, contigo”, rezaba el texto del actor. Luego, concluyó: “Pregúntale a un adulto cómo funciona y aprovéchala para escribirme una respuesta”.