Castellano recordó que hay dengue y decidió hacer algo

Que el intendente de la ciudad está acompañado de un grupo de "cráneos", no hay duda alguna, ahora habría que ver lo que tiene adentro, por que por ejemplo con respecto al dengue, las luces no se les encendieron mucho por ahora y los afectados son muchos y solo el frío puede revertir la situación.

A decir verdad y para no disterminar, el mismísimo intendente tampoco parece tener mucho "relleno" en la parte más alta del cuerpo, por que si sus colaboradores no reaccionan, al menos él podría hacerlo.

El otro tema de esta historia que es quizá más grave aún, es que siempre hay que esperar que todo venga de afuera, que nada se puede hacer acá.

Rafaela es una ciudad lo suficientemente rica como para poder disponer de equipos de fumigación suficientes sin esperar que los envíe la Nación.

El caso es que el mosquito quizá le picó a uno de los grandes colaboradores del intendente o algún amigo o familiar y le fueron a golpear la puerta a Don Luis para decirle que el tema del mosquito no es joda y que hay que apurar la llegada de la ayuda de la Nación, cosa que sucedió y los muchachos se dispusieron a darle batalla al otro bicho que por estas horas nos está molestando y mucho.

Es así que desde el día lunes se sumarán dos nuevas Brigadas Sanitarias para reforzar la fumigación espacial en todos los barrios de Rafaela. Estos equipos son enviados por el Ministerio de Salud de la Nación para continuar trabajando en la prevención del dengue.

Las tareas se desarrollarán diariamente desde las 5 hasta las 9 por la mañana, mientras que por la tarde se harán de 17 a 20.

Ante la presencia de este equipo, se recomienda a la ciudadanía abrir puertas y ventanas de las casas ya que el insecticida no es tóxico, por lo tanto, no afecta a personas, animales ni plantas. Cabe aclarar que, con esta intervención, se logra matar al mosquito adulto pero no a los reservorios.

Hacé tu parte

El mosquito transmisor del dengue se cría en los hogares y en agua de los recipientes. Por este motivo, es fundamental la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas para realizar la descacharrización de los patios, de manera tal de eliminar cualquier elemento donde se pueda almacenar agua. Los residuos se pueden disponer junto con los de patio que serán recolectados siguiendo el cronograma habitual.

También se deben mantener limpios y desmalezados los patios, terrazas y terrenos baldíos; destapar los desagües de los techos y tapar tanques y depósitos de agua.

Otras de las recomendaciones es colocar boca abajo baldes y recipientes que puedan almacenar agua, mantener limpias las piletas de natación fuera de la temporada (con cloro o vacías) y cambiar el agua de bebederos de animales y floreros de forma frecuente.

Prevención de picaduras

Para prevenir las picaduras es importante colocar mosquiteros en puertas y ventanas, usar repelente sobre la piel expuesta y sobre la ropa, con aplicaciones cada tres horas.

Es aconsejable usar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre. Además, se pueden usar repelentes ambientales como tabletas y espirales.