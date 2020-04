Cristina Kirchner sobre las sesiones virtuales: "Nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes. Fin"

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, se manifestó este sábado acerca de las sesiones virtuales en el Congreso. De esta forma, la funcionaria destacó la decisión de la Corte Suprema respecto de que ya se puede sesionar virtualmente. El órgano rechazó el planteo que había realizado para determinar la constitucionalidad de ese esquema de trabajo legislativo.

“¡Listo! Salió el fallo de la Corte. El Congreso de la Nación ya puede sesionar virtualmente”, publicó la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter. Además, agregó que “nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes. Fin… Saludos a todos y todas”. Así, la funcionaria del actual Gobierno y expresidenta de la Nación, hizo referencia a la medida adoptada.

En el mismo sentido se expresó la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort. Consideró que el escrito del máximo tribunal “blindó” ese tipo de debates, por lo que quedarían descartadas eventuales impugnaciones de las leyes que sean aprobadas. “Ya nadie puede impugnar una sesión virtual”, subrayó la abogada, al ser consultada sobre los alcances de la sentencia del máximo tribunal del país.

En declaraciones a AM 750, la funcionaria legislativa señaló que la Corte no se expidió “sobre el fondo de la ley, porque todavía no hay ley, pero sobre el procedimiento sí, y ha quedado blindado el procedimiento”. Asimismo, remarcó que “la Corte nos rechazó la acción, pero la pregunta que fuimos a hacerle, la respondió”. Así, hizo referencia al pedido de declaración de certeza que había efectuado Cristina Kirchner.

El viernes a última hora, el máximo tribunal había rechazado por unanimidad tratar el pedido de acción declarativa de certeza que había hecho Cristina Kirchner. De este modo, dejó en manos de la Cámara de Senadores la decisión de cómo se realizarán los debates durante la cuarentena obligatoria por el coronavirus. “Se resuelve que el Senado de la Nación tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar. Sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; por lo cual se rechaza la acción incoada”, expresaron.

