Vuelos: autorizan ventas anticipadas a partir de 1º de septiembre

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizó a las aerolíneas a vender de manera anticipada pasajes para vuelos regulares a partir del 1º de septiembre. A través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el organismo que encabeza Paola Tamburelli establece que todas las aerolíneas que operan en el país, tanto las que hacen vuelos de cabotaje como internacionales, "podrán reprogramar sus operaciones regulares o solicitar autorizaciones para operaciones no regulares a partir del 1° de septiembre de 2020".

La resolución aclara que esta autorización "estará supeditadas al efectivo levantamiento de las restricciones impuestas al transporte aerocomercial (...) generada por el nuevo Coronavirus COVID 19".

Esta decisión salió apenas 24 horas después de que la propia ANAC prohibiera la venta anticipada de pasajes a vuelos que no tuvieran autorización del organismo, una medida que había levantado polvareda entre las aerolíneas, ya que están apelando al mecanismo de venta anticipada para hacer algo de caja.

La resolución de hoy no anula aquella prohibición, pero abre una amplia ventana de tiempo: la venta anticipada será para dentro de cuatro meses, cuando se espera que los vuelos estén normalizados. E impone una prohibición concreta a vender pasajes para vuelos de repatriación que no cuenten con la venia explícita de la ANAC.

En diálogo con Clarín, Tamburelli dijo que la la prohibición para vuelos no autorizados fue dirigida contra empresas que primero vendían y recién después salían a buscar su habilitación.

"Hay varados a quienes algunas empresas contactan ofreciéndoles repatriarlos sabiendo que no pueden volar. Hay gente que me mandó tres o cuatro pasajes comprados para nada, y además no les devuelven el dinero", dijo Tamburelli. "Son empresas que sin autorización siguen contactando a los varados ofreciéndoles pasajes carísimos de vuelos que no van a poder operar porque no tienen autorización de todas las autoridades involucradas. Eso hace mucho daño".

-Eso fue el viernes. Pero hoy sacaron una resolución autorizando la venta anticipada para vuelos posteriores al 1º de septiembre.

-Entendemos que eso (la prohibición de venta anticipada en general) tiene un impacto económico para las empresas y vino esta segunda resolución para permitirles desde hoy la venta de pasajes para después del 1/9.

-¿Eso quiere decir que para esa fecha los vuelos van a estar normalizados?

-No. No sabemos cuándo el Ministerio de Salud va a autorizar vuelos.

De todas maneras, la Resolución 144 de la ANAC (la de hoy) plantea en sus considerandos que sería "razonable" que para el 1 de septiembre la situación esté normalizada. "Se ha entendido razonable fijar el día 1° de septiembre de 2020 a los efectos de reprogramar las operaciones regulares o solicitar autorizaciones para operaciones no regulares de transporte aéreo de pasajeros", dice la resolución, antes de aclarar que todo queda supeditado "al efectivo levantamiento de las restricciones" sanitarias.

-¿Cómo es la modalidad de las aerolíneas que venden pasajes sin autorización?

-A veces nos piden autorización y a veces ni siquiera. Les dicen a los pasajeros que cancelan el vuelo porque Anac no los autoriza a operar y se desentienden.

