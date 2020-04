Estamos en manos de Perotti y Castellano

Rafaela tiene menos de 500.000 habitantes, por lo cual nuestra suerte esta atada a los que decida el Gobernador Omar Perotti, por supuesto, de acuerdo a lo que le manifesten desde el municipio y concretamente lo que le informe tanto Castellano como Vitaloni, por lo que de ellos va a depender que apertura podemos tener y como seguiremos en Rafaela la cuarentena que se extenderá por ahora hasta del 10 de Mayo.

Pasadas las 22 horas del sábado, el gobernador Omar Perotti se encontraba reunido con el ministro de Salud, Carlos Parola, analizando los detalles de los anuncios del presidente de la Nación, Alberto Fernández. La idea del mandatario provincial es hacer el anuncio este domingo, luego de convocar al comité de expertos que viene asesorando a la gestión para determinar qué medidas se tomarán en cada localidad de la provincia.

Es que de acuerdo a los anuncios hechos por Fernández, las restricciones continuarán en los grandes conglomerados urbanos, es decir aquellos cuya densidad poblacional no supere los 500 mil habitantes. Por lo que en el Gran Santa Fe y el Gran Rosario, no habría modificaciones respecto a la liberación de actividades en esta nueva etapa de cuarentena, pero sí se permiten salidas breves de hasta una hora por día en inmediaciones del domicilio que no superen los 500 metros de distancia.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), los aglomerados de la Argentina de 500.000 habitantes y más son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del Plata, Gran Córdoba, Gran Mendoza, Salta, Gran San Juan, Gran Rosario, Gran Santa Fe y Gran Tucumán–Tafí del Valle.

De esta manera, las medidas de distanciamiento e higiene y las restricciones en determinadas actividades continuarían en el Gran Santa Fe y el Gran Rosario. En el resto de la provincia, se podrían flexibilizar las condiciones siempre y cuando se cumplan con las condiciones que determinó el presidente. Éstas son: que el tiempo de duplicación de casos confirmados sea inferior a quince días, que el sistema de salud tenga capacidad adecuada para dar respuesta, que haya evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto al riesgo socio-sanitario en relación con la densidad poblacional, que el porcentaje de la población exceptuada de las medidas de aislamiento no supere el 50% de la población total del departamento o partido y que la zona geográfica no esté definida como “con transmisión local o por conglomerado” por la autoridad sanitaria nacional.

Cada jurisdicción provincial puede ordenar las actividades libradas según su criterio, pero el permiso es nacional, aclararon desde Nación. En todo caso, las jurisdicciones tienen discrecionalidad para adaptar algunas medidas a las realidades locales.

Una de las mayores novedades es que el gobierno nacional anunció que todas las personas podrán realizar salidas breves (caminatas de máximo una hora), a no más de 500 metros de su domicilio, sin utilizar transporte público y cumpliendo con las recomendaciones de distanciamiento e higiene. La habilitación incluye a la población de riesgo y es indistinta a la cantidad de habitantes del conglomerado.

Por otro lado, la Administración Pública Nacional seguirá funcionando con las dotaciones mínimas establecidas y continúan suspendidas las clases presenciales en todos los niveles y modalidades.

No están permitidos los eventos públicos y privados, ya sean sociales, culturales, deportivos, religiosos y otros; al igual que los centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado.

De igual modo, continúan sin actividad el turismo, apertura de parques, plazas y similares.

Las fronteras seguirán cerradas para el ingreso de extranjeros y el ingreso de los residentes continuará en los términos que sean compatibles con el control sanitario. Por su parte, el transporte de pasajeros aéreo de cabotaje e internacional, terrestre interurbano, entre jurisdicciones e internacional continúan sin autorización para funcionar.

Las y los trabajadores mayores de sesenta años, embarazadas o personas incluidas en los grupos en riesgo (definidos por el Ministerio de Salud) están dispensados de concurrir a sus puestos de trabajo.

De todos modos, el Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer el cese de las excepciones que incumplan con los criterios epidemiológicos/sanitarios.

