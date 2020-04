Rafaela puede tener una flexibilización si Castellano pone lo que hay que poner

El INDEC hizo la aclaración de cuáles son los lugares que tiene más de 500 mil habitantes, Rafaela no está en ese grupo. Castellano tiene la palabra.

Rafaela podría a partir de esta semana que hoy Comienza a tener una importante flexibilización en esta interminable cuarentena que tanto daño está haciendo en lo económico más allá de lo positivo que puede ser en salud.

Hace bastante tiempo que fijamos posición al respecto y fuimos claros que la opción no puede ser salud o economía, que ambas van de la mano y que sin salud no va a haber economía, pero sin una economía sólida y fuerte no vamos a tener salud y las consecuencias pueden ser peores incluso.

Ahora el Presidente de la Nación le pasó la pelota a los gobernadores e intendentes y son estos los que a partir de ahora tienen la responsabilidad de evitar una catástrofe comercial con consecuencias impredecibles.

Luis Castellano tendrá que dejar su habitual postura híbrida y poner lo que hay que poner arriba de la mesa para brindar las soluciones que el comercio , la industria y al fin y al cabo, la ciudadanía exigen.

Si el Intendente no actúa con sabiduría y libre de egoísmos y especulaciones políticas , será sin lugar a dudas el gran responsable de muchas se las desgracias de los Rafaelinos.

Los grandes aglomerados urbanos son los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus. Por ese motivo, todos los aglomerados urbanos de más de 500 mil habitantes en el país seguirán cumpliendo las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio como lo hicieron durante los últimos quince días. Esto es lo que dice la letra del decreto que le da continuidad a la cuarentena en la Argentina. A partir de este párrafo, la duda quedó planteada. Rafaela no está en ese grupo.

La respuesta llegó desde el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) que se publicó en forma inmediata identificados en esos centros urbanos con más de 500 mil habitantes. Ellos son:

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- Gran Buenos Aires

- Gran La Plata

- Mar del Plata

- Gran Córdoba

- Gran Mendoza

- Salta

- Gran San Juan

- Gran Rosario

- Gran Santa Fe

- Gran Tucumán