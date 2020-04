Alfonsín apuntó contra los dichos de Mauricio Macri: "Es una desfachatez"

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, se refirió a los dichos de la oposición contra el gobierno de Alberto Fernández. La semana pasada, la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) publicó un documento rechazando las políticas que está llevando adelante el Frente de Todos. El comunicado estuvo firmado por Mauricio Macri, Patricia Bullrich, entre otras figuras políticas.

Sobre este punto en particular, el dirigente radical planteó: “Asociar intervención estatal en la economía con autoritarismo es, como mínimo, una desfachatez intelectual”. El funcionario apuntó contra los actores políticos de la oposición que cuestionan las medidas del Gobierno en medio de la pandemia contra el coronavirus. El comunicado del FIL sostenía que los gobernantes utilizan la crisis sanitaria como un pretexto para acumular poder y volverse autoritarios.

Ricardo Alfonsín explicó que “el Estado de Bienestar de posguerra es la prueba histórica de la falsedad de esa asociación“. El diplomático forma parte del radicalismo, pero se opone tenazmente a la conformación de Juntos por el Cambio, espacio que cuenta con un afluente importante de su partido. Desde su perspectiva, Cambiemos no tiene coincidencias ideológicas ni políticas con los principios históricos del radicalismo y por lo tanto rechaza el vínculo con dicho espacio político.

La polémica por el Mercosur

Por otro lado, el representante argentino en España respaldó las medidas de Felipe Solá. La cancillería argentina rechazó el tratado de libre comercio que el Mercosur intentaba implementar con países fuera de la región. El acuerdo incluía a Corea del Sur, Canadá, India, Singapur y el Líbano. El gobierno de Alberto Fernández considera que el tratado puede poner en peligro el desarrollo de la industria nacional y su competitividad.

Al respecto, Alfonsín planteó: “Los acuerdos de libre comercio no son ni buenos ni malos en sí mismos. Son buenos o malos según sus contenidos. Obviamente me parece correcto no aceptar condiciones que nos perjudiquen”. Por último, el diplomático acompañó el mensaje con una cita del poeta y dramaturgo alemán Bertold Brecht. “¡Qué tiempos son estos que hay que explicar y defender lo obvio!”, sostuvo.

Con información de www.elintransigente.com