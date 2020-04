Dólar, cárceles y Ricardo Jaime: las definiciones de Alberto Fernández

Fue, tal vez, el fin de semana en el que por primera vez desde el inicio de la crisis por la pandemia de coronavirus, salió a la superficie alguna diferencia entre el Gobierno nacional y las provincias. La decisión (¿inconsulta?) de Alberto Fernández​ de habilitar las salidas de esparcimiento generó una fuerte incomodidad en varios gobernadores, quienes debieron asumir el costo de rechazar esa posibilidad en sus distritos.

Por eso, este lunes Alberto Fernández habló extensamente sobre el tema, y si bien le bajó el tono a las diferencias al afirmar que no existe conflicto con los gobernadores, defendió la decisión del Ejecutivo nacional y afirmó que hubo pedidos de las provincias "mucho más riesgosos" que el de salir a pasear una hora por día.

Pero más allá de la situación del coronavirus que atraviesa el país, Alberto Fernández también habló de varios temas que marcan la agenda de estos días en la Argentina.

Dólar

El presidente afirmó que le preocupa el aumento de la cotización de los dólares alternativos, que la semana pasada superaron ampliamente los 100 pesos, pero los vinculó a la negociación que el país mantiene con bonistas externas por la reestructuración de la deuda.

"Me preocupa, todo me preocupa. Nosotros estamos en una negociación de deuda y hay mucha especulación. Uno se da cuenta como atacan a Martín Guzmán los acreedores, como intentan desacreditarlo. Es un revival de lo que viví en 2004 con (Roberto) Lavagna", afirmó en una extensa entrevista con radio Con Vos.

Fernández afirmó que el aumento del dólar​ contado con liquidación es por "especulación" y si bien insistió con que le preocupa, afirmó: "Tengo en claro cuál es la causa. No es que la economía sufrió un trastorno".

Cárceles

El conflicto que estalló el viernes en la cárcel de Villa Devoto sacó a la superficie la difícil situación que se vive en los penales argentinos en medio del avance del coronavirus. Y al explicar cómo afrontar el problema el Gobierno, Alberto Fernández aprovechó para responderle a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

"Intento que podamos controlarlo de manera racional, pero no es un problema solo de la Argentina. Cada dos por tres me encuentro con Bullrich diciendo que yo estoy inventando todo esto para indultar a los presos. La verdad es que quiero que hablemos con seriedad. En las cárceles es un lugar de concentración humana muy riesgosa. El contagio y la contaminación pueden darse con muchísima facilidad", sostuvo.

Fernández afirmó que "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio la recomendación de que todos los estados tengamos presente que debemos atender la salud de los que están presos y ahí recomiendan la prisión domiciliaria o las pulseras electrónicas".

"En Chile, hace 10 días, liberaron a 1300 presos. Hay un problema, porque además los presos están presos y generalmente el virus se lo lleva algún miembro del servicio penitenciario. Es un tema complicado porque también se mezcla con criterios de justicia. Mucha gente está condenada porque ha cometido un delito, pero también hay gente que no está condenada, está detenida y está exponiéndose peligrosamente. Es un problema que tiene todo el mundo", subrayó.

La situación de Ricardo Jaime

Días atrás, el pedido a la Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos para que se le conceda la prisión domiciliaria a Ricardo Jaime, el ex ministro de Transporte del kirchnerismo condenado por corrupción, generó un cimbronazo, incluso puertas adentro del Gobierno.

Sin embargo, Alberto Fernández negó que haya sido el Gobierno el que pidió ese recurso (que finalmente fue rechazado), y si bien explicó la posibilidad procesal que lo habilitó, admitió que desconocía la presentación que hizo la Secretaría.

"El gobierno no es que pidió su liberación. Hay una posibilidad procesal. No es que el estado se presentó a pedir la libertad, se solicitó que sea excarcelado por cuestiones de salud y se le pidió a la Secretaria de Derechos Humanos que sea consultada. "Lo llame a Horacio Pietragalla (secretario de DD.HH.) porque no sabía que había pedido el recurso. Jurídicamente es aceptada. Jaime tiene la condena que tiene, pero estábamos hablando de derecho, no de política", argumentó.

