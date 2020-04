Ginés González García afirmó que no hubo un "cortocircuito" entre los gobernadores y Alberto Fernández

Ginés González García habló acerca de la decisión de algunos gobernadores los cuales optaron por no llevar a cabo en sus distritos la medida de la salida recreativa anunciada por Alberto Fernández en el marco de la cuarentena. De esta manera, en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe no está permitido salir una hora por día y caminar hasta 500 metros.

El funcionario aseguró que no hubo ningún “cortocircuito” entre el presidente y los alcaldes. Explicó que los dirigentes siempre estuvieron a favor de la línea “dura” del aislamiento y por eso, le solicitaron al mandatario que fuera “muy cuidadoso” en cuanto a las flexibilidades. En declaraciones a TN, aseveró que los gobernadores están “bastante reacios a soltar las riendas”.

Siguiendo esa línea sostuvo que la mayoría considera que le fue muy bien en sus distritos con el confinamiento obligatorio. Aquellos a los que, al principio, no les fue tan bien, creen que al tomarse disposiciones más restrictivas la situación mejoró. En relación señaló que muchos dirigentes miran lo que pasó en España, por ejemplo, en donde se llevó a cabo una resolución similar y las personas no obedecieron.

En ese sentido, el miembro del gobierno nacional indicó que el problema no es la normativa en si sino su incumplimiento. Precisó que los gobernadores cuentan con el poder para decidir cuales son las medidas que quieren que se implementen en sus distritos y cuales no. En cuanto a la normativa en cuestión, indicó que en los grandes centros urbanos no sólo circula el virus si no que éste es muy difícil de controlar. Es por eso, que los alcaldes de determinadas provincias optaron por no implementar el permiso de circulación.

Por último, el ministro se refirió al acatamiento de la cuarentena y destacó que, en líneas generales, el acatamiento de la misma ha sido “muy bueno y hasta ejemplar”. Expresó que al hablar de una pandemia no le gusta utilizar la palabra “éxito”, pero resaltó que a la Argentina le esta yendo “menos mal” que a la mayoría de los países. Para concluir, se pronunció sobre la llegada del pico del coronavirus y dijo que podría tener lugar la segunda quincena de junio. No obstante, aclaró que es algo que no puede decir con certeza, ya que, las variables van cambiando.

