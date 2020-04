Andres Ferrero dijo que Castellano no le atiende el teléfono

Con un realismo crudo, el titular de la gremial empresaria se refirió al estado de cosas que viven comercios y empresas en nuestra ciudad.

La nota con "La mañana de ADN", coincidió con la desazón del sector y del propio Ferrero, horas después del anuncio presidencial de extensión de la cuarentena, con exiguas flexibilizaciones para las diferentes actividades. "Cabe buscar un equilibrio.

Las medidas sanitarias son lógicas y necesarias, pero hay que entender que así como se ha ganado en infraestructura para la atención, las empresas también han ganado mucho en prevención, y a mi me parece que eso debe ser tenido en cuenta a la hora de la decisión".

El empresario mencionó que resulta muy difícil poder explicarle a cada uno de los asociados a la gremial empresaria, como el estado abre sus puertas para el cobro de impuestos y esos mismos que tienen que ir a pagar no pueden aperturar tus comercios para poder afrontar sus compromisos. "¿Porqué tengo que estar cerrado si la actividad pública está abierta?. No tengo respuesta para eso", decía Ferrero, que afirmaba que la única alternativa que le queda es gestionar y poner esto en la mesa de discusión. "Ya ha pasado demasiado tiempo. Las consecuencias van a ser enormes y por mucho tiempo. Se cortó no solo la cadena de pagos, sino la cadena de comercialización.

La Pandemia va a tener más efectos por las cuestiones preventivas que por el virus en sí". En otro tramo de la entrevista el contador Ferrero también mencionó que ningún país del mundo se desarrolla con paliativos. Ese fue el modo de definir a las actuaciones del estado para acompañar a los empresarios y comerciantes, a afrontar las dificultades económicas muy severas que devienen de la inactividad.

Por último, consultado por el lobby del que podría tener el Centro Comercial con las autoridades políticas de todo nivel, Ferrero tuvo un párrafo que seguramente fue repetido en diferentes oficinas de Moreno 8: "El teléfono directo está un poco interrumpido, incluso con las autoridades locales"