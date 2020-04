Coronavirus en Argentina: Martín Lousteau criticó la “Travesía por la Democracia” de diputados de Cambiemos y dijo que “se armó un circo”

El senador de la UCR, Martín Lousteau, cuestionó la campaña “Travesía por la Democracia”, una movida en redes sociales que llevaron adelante los diputados de Juntos por el Cambio mostrando cómo venían en auto a Buenos Aires para movilizar las sesiones presenciales en el Congreso de la Nación. Es más, dijo que se montó un “circo” que lo único que logra es “bastardear” la historia argentina.

"'Travesía por la Democracia' es otra cosa. Es Alfonsín el último año de la dictadura caminando pueblo por pueblo en dictadura para construir la democracia”, afirmó el economista. “Cuando exageramos algunas cosas que son muy sensibles, las bastardeamos”, agregó en diálogo con Radio Con Vos, al cuestionar el tono épico que se le dio a la procesión de los legisladores opositores hacia la Capital.

Desde el fin de semana, en diferentes redes sociales, representes de Juntos por el Cambio viralizaron la campaña #TravesiaPorLaDemocracia y el hashtag #CongresoAlláVamos para hacer circular el reclamo para que el Congreso vuelva a funcionar en medio de la pandemia del coronavirus.

Decenas de representantes de la oposición se fotografiaron en sus autos en la ruta camino a la Ciudad de Buenos Aires para darle un mensaje tanto a Sergio Massa, en Diputados, como a Cristina Kirchner, en el Senado, para reactivar de manera presencial el Parlamento.

Sobre esa campaña viral, Lousteau fue categórico: “A mi no me gusta el circo que se arma en torno al funcionamiento del Congreso, porque creo que los cuerpos tienen reglamentos y son muy claros. Hay que sentarse a trabajar y ver cómo se modifican los reglamentos para estos tiempos, cómo se adaptan y empezar”.

En ese sentido, arremetió no solo contra propios, sino también criticó a la vicepresidenta por su reclamo a la Corte Suprema.

“No me gusta ni cuando la Presidenta [del Senado], innecesariamente, intenta una declaración de certeza de la Corte; como no me simpatiza la 'Travesía por la Democracia'”, siguió Lousteau.

“En lugar de sentarnos a resolver un problema y darle tranquilidad a la gente armamos un circo; el de Cristina por un lado y el de este por el otro; me parece que es minimizar o bastardear; decir que ‘nos robaron la democracia’ es minimizar o bastardear la grave historia institucional argentina con respecto a la democracia”, opinó e hizo hincapié en la necesidad de llevar “tranquilidad” en medio de los tiempos excepcionales que corren.

Asimismo, aclaró que comparte el reclamo de poner en funcionamiento el Parlamento, pero no toda la controversia que se utiliza políticamente en torno a ello. Dijo: “Es imprescindible que el Congreso sesione, por varias cosas: primero porque hay DNUs, ahí tenes un potencial de litigiosidad a futuro; segundo porque podemos hacer contribuciones; y tercero porque hay cosas que controlar”.

“Si bien esta feo el clima, ‘Travesía por la democracia’ es otra cosa, es Alfonsín recorriendo en el último año de la dictadura, pueblo por pueblo, para construir la democracia, cuando exageramos y mal utilizamos ciertas cosas que son muy sensibles, las bastardeados y no me parece correcto”, sentenció Lousteau.

“La pandemia no puede ser una excusa para el odio ideológico”, sostuvo y analizó que “la pandemia revela la calidad del Estado que fuiste construyendo o destruyendo, Argentina no tiene las herramientas técnicas ni burocracia que solía tener, es un país en vías de desarrollo, tiene un nivel de informalidad muy alto".

Con información de www.clarin.com