"Un camino hacia la impunidad", Patricia Bullrich apuntó contra Cristina Kirchner y Alberto Fernández

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, utilizó su cuenta de Twitter, para cargar contra Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Las publicaciones de la ex ministra de Seguridad de la Nación apuntaron contra los pedidos de prisiones domiciliarias a ex funcionarios. A su vez, Bullrich consideró que el Presidente avaló, de alguna manera, lo iniciado por su vicepresidenta. En uno de sus posteos, la exfuncionaria recibió una réplica inoportuna.

“Esto que comenzó Cristina Kirchner y que hoy reafirma el Presidente es un camino hacia la impunidad, que deja desprotegida a la gente en sus hogares y a los presos peligrosos en libertad”, señaló Patricia Bullrich. “Lo que hace es disfrazar el relato del garantismo”, continuó la ex ministra de Seguridad en su primer tuit publicado esta noche. En sus redes sociales, expresa sus puntos de vista en todo lo que sucede en el ámbito nacional.

En un segundo posteo, Patricia Bullrich aseveró que “la primera respuesta frente a la pandemia no debería ser custodiarlos en sus hogares”. Para la ex ministra de Seguridad de la Nación, el Estado debería “buscar cuarteles, destacamentos y fábricas en desuso para relocalizarlos, garantizar su distanciamiento social y vigilarlos estrictamente”. La ex funcionaria brindó su opinión acerca de los motines que se sucedieron la semana pasada.

Este lunes, en diálogo con Radio Con Vos, Alberto Fernández se refirió a los hechos de violencia que se produjeron en las cárceles. “Estoy tratando de que podamos controlar el tema de un modo racional”, analizó el jefe de Estado en diálogo radial. “Cada dos por tres leo un tuit de Patricia Bullrich que dice que queremos indultar”, continuó el Presidente. “Acá en el país algunos dicen ‘quieren liberar para buscar la impunidad’, pero no es eso”, concluyó el mandatario nacional.

Una respuesta inesperada a Bullrich

“Twitter es un servicio”, manifiestan muchos usuarios de esa red social. Por eso, muchas veces, algunos reciben réplicas que no se esperan, porque, al escribir un mensaje, uno no espera recibir una respuesta, o tal vez sí. El conductor televisivo, Gustavo Sylvestre, recogió el guante de los posteos de la ex ministra de Seguridad de la Nación.” Pero…dígaselo a la Justicia que es la que determina eso”, indicó el periodista. “No confunda, no es potestad del gobierno”, concluyó.

