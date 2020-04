Para una senadora de Juntos por el Cambio, el Gobierno liberará presos para formar “patrullas que amenacen jueces y expropien el capital”

En un audio de WhatsApp, una legisladora provincial de Juntos por el Cambio denunció que el Gobierno tiene un plan para liberar a los presos para formar “patrullas que amenacen a jueces” y expropien el capital; y que el coronavirus es utilizado como excusa para “fundir a las empresas” para luego estatizarlas.

Se trata de la senadora bonaerense Felicitas Beccar Varela, representante de la cuarta sección electoral, quien en un audio que difundió el portal Infocielo reveló que participó de una reunión por videoconferencia con el ex canciller Jorge Faurie en la que llegaron a la conclusión que “el default, no pagar la deuda externa, salirse del Mercosur y alinearse con el Grupo de Puebla, y fundir la Argentina” es parte de “un plan estratégico” del Gobierno de Alberto Fernández.

“El coronavirus es una excusa para cerrar la economía, cerrar las fronteras y que todos los comercios e industrias fundan para luego empezar a estatizar. Compran las empresas a precio muy barato y si no te las pueden comprar te la sacan”, denunció la senadora provincial quien puntualizó que el kirchnerismo irá “por el sector agropecuario, que es lo poco que va a quedar en pie”.

Según Beccar Varela, los recientes motines que se levantaron en cárceles forman parte también de un plan del gobierno: “Los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que los largan para tomar tu capital”. “Te van amenazando, no es joda”, alertó y trazó un paralelismo con Cuba que “tenía militarizados a todos los jóvenes”.

Con la pandemia de COVID-19 como excusa, la legisladora oriunda de Pehuajó dice que con este plan del Poder Ejecutivo “la gente se va a empobrecer y de lo único que va a poder vivir es de la asistencia del Estado”. “Los pobres que ya son pobres se resignan y se acostumbran, el que era clase media -media baja- que tenía una empresita o era monotributista va a pasar a depender de una asignación o lo que sea hasta tanto se reconstruya, eso va a ser la agonía eterna”, analizó.

“A ellos no les importa la pobreza generalizada, les importa el poder y depender de Cuba y Venezuela donde los únicos ricos son los del gobierno asociados con cinco empresarios que tranzan a la corrupción, ese es el modelo al que vamos”, alertó.

En otro fragmento del audio de tres minutos, Beccar Varela habló sobre una reunión que mantuvo el bloque de Juntos por el Cambio con ministros del Gobierno de Axel Kicillof: "Es increíble ver la ideologización que tienen en el discurso, que cada vez que te hablan de salud te vuelven a repetir de los pobres, de los ricos que viajaron que trajeron el virus, que el capitalismo no supo responder al sistema... aunque no estemos hablando de economía, ellos te están planteando la ideología. Eso no tiene nada bueno para nuestro país".

En este contexto, la dirigente del PRO dijo que la oposición “no tiene espalda porque no la dejan actuar”. “Estamos en una situación de descreimiento porque acabamos de irnos del Gobierno sin votos”, manifestó.

En el audio, Beccar Varela pidió “no creerse todo lo que están diciendo” desde el Ejecutivo Nacional. “O nos levantamos rápido y nos despertamos o estos nos llevan puestos y terminamos en serio, bajo la excusa del coronavirus, como Venezuela”. “Estamos al borde de torcer el destino o levantarnos las cosas e irnos del país, porque vienen por todo”, concluyó.

Desde el entorno de la senadora se limitaron a decir que se trata de “un audio privado que se viralizó”.

Antes de dedicarse a la política, Felicitas Beccar Varela tuvo una faceta artística cuando formó parte en la década del 90 del ciclo televisivo Jugate conmigo conducido por Cris Morena. Luego de haber participado del éxito que incluyó teatros y discos, se dedicó a la abogacía.

En 2015 asumió como concejal de Pehuajó y a los dos años su nombre trascendió por una polémica declaración sobre el caso de Santiago Maldonado. “La pregunta sobre Maldonado ya parece una réplica burda de Dónde está Wally”, comparó. En las elecciones legislativas del 2017 accedió a su banca como senadora provincial por la cuarta sección electoral donde se encuentra ejerciendo actualmente.

Con información de www.infobae.com