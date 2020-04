Sospechan que Ivana Icardi está embarazada en pleno reality ‘Supervivientes’

Al entrar en el reality Supervivientes, Ivana Icardi y Hugo Sierra comenzaron un romance que tuvo su fin luego de más de dos meses de amor. Sin embargo, lo que ahora se rumorea es que la hermana de Mauro estaría embarazada y a punto de hacerse un test para confirmarlo.

Mientras los colaboradores piensan que está embarazada, en el plató de Telecinco surgieron varias especulaciones que indican que la argentina debería hacerse el test de embarazo y aclarar las cosas, ya que tras su ruptura un embarazo despertaría la polémica dentro del reality.

Lo que ocurrió es que a raíz de una conversación en donde la argentina Ivana Icardi confesó en la isla que no le venía su periodo, muchos comenzaron a pensar en embarazo. “Pediría un test de embarazo”, dijo la argentina avivando el fuego de los rumores y los aires novelescos, ya que justo terminó su relación con Hugo Sierra.

“Voy a aclarar lo del test de embarazo”, dijo Carlos Sobera, presentador de Tierra de Nadie. “La organización está a la espera de que Ivana decida y si ella desea hacerse el test pues se le hará llegar uno”, argumentó sobre la posibilidad de que Ivana Icardi se haga una prueba en estos días.

Por otro lado, los colaboradores también comentaron la jugada. Adara no quiso entrar en cómo se tomaría que su ex fuera de nuevo padre: “No me pertenece opinar a mí de eso”. Sin embargo, otra colaboradora, Nagore Robles, dijo: “Ha habido más casos de algún superviviente que ha venido aumentando la familia”, desveló.