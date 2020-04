Patricia Bullrich, contra las domiciliarias: “Recuperamos 10 mil prófugos en cuatro años de gestión y ahora los liberan a todos”

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación se mostró en contra de la posible liberación de presos a partir de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Tras el aval del gobierno de Alberto Fernández de habilitar la prisión domiciliaria de aquellos presos que integren los grupos de riesgo frente a la pandemia del coronavirus​, Patricia Bullrich​, presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación, consideró que la liberación "no es la solución" y esgrimió: "Recuperamos 10 mil prófugos en cuatro años de gestión y ahora los liberan a todos".

“Los presos tienen que estar presos por el delito que han cometido, sino entramos en el mundo del revés”, planteó Bullrich sobre la posición oficial y propuso: "Habrá que tener condiciones de salud".

En esa línea destacó las palabras emitidas desde la Comisión de la Memoria: "Hay un audio diciendo que querían liberar a todos los que pudieran. Lo dijo el intendente de San Miguel bien clarito. Son violadores...".

En comunicación con Radio Metro, Bullrich continuó en el mismo tono respecto de las decisiones del Ejecutivo, al que acusó de cometer "excesos en ciertas áreas".

"En el caso de la economía, lo que hizo en el Mercosur, es un paso al aislacionismo, se violan una serie de tratados. Se rompen todas las reglas del Mercosur y no debería pasar. Fernández dio una explicación liviana".

Además, defendió al ex presidente Mauricio Macri: "Lo que dijo Fernández sobre el Mercosur en relación a Macri no es así".

Consultada sobre el vínculo actual entre el ex mandatario con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta que viene trabajando en conjunto con Nación en la erradicación del coronavirus, Bullrich se plantó: "Mi rol no es comentar la situación de Macri y Larreta. Si vos querés hablar de Macri, hablá con Macri. Yo voy a explicar lo que la fuerza política hace, no soy la traductora de Macri".

Sobre la presencia de Rodríguez Larreta en la presentación del plan de pago de deuda externa, confesó: "Ni Larreta ni nadie se enteró que era para una reunión en la que se iba a discutir la deuda. Nosotros no conocíamos la oferta, no aceptamos el default".

“Si te invitan te presentas pero nosotros no conocíamos los detalles y eso lo expresamos en un documento firmado por todos en Juntos por el Cambio”, aclaró Bullrich.

“Lo que haga el Presidente de Brasil en relación a la historia no entra dentro de la discusión, estamos hablando de actitudes de estado de excepción en esta pandemia”, consignó Bullrich.

Consultada por las críticas en el interior de la alianza por la “Travesía de la democracia” promocionado en redes sociales de legisladores de Juntos por el Cambio por la puja para que se abra el Congreso, Bullrich apuntó: "Martín Lousteau ​no puede confundir un flyer por una red social con una decisión de Juntos por el Cambio que hace 40 días luchamos para que el Congreso abra".

"Es poco serio que un senador debata sobre si le gustó o no una foto o título, no es trascendente", criticó la presidenta del PRO.

En este sentido reclamó una reunión entre el oficialismo y la oposición: "Somos la principal fuerza opositora, tenemos una responsabilidad social. Alberto Fernández se reunió con la oposición de Chile, lo que no puede el Presidente es que si la oposición le pide una reunión para discutir la crisis no se la de, eso no es aceptable".

Aunque no detalló qué tipo de reclamos quisieran plantearle al Presidente desde la oposición, aclaró: “Apoyamos la cuarentena, no la cuestionamos ni estamos en contra”, aunque consideró que "se está deshilachando".

