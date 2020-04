Por falta de información de la AFIP, las empresas no saben cómo liquidar los sueldos que incluyen la ayuda del Gobierno

El organismo recaudador aún no terminó de informar las empresas beneficiadas con el pago del Salario Complementario y tampoco está avisando cuánto depositará por cada trabajador. Los contadores evalúan opciones para confeccionar los recibos

La AFIP comenzó a notificar a las empresas que contarán con la ayuda oficial para pagar los sueldos de abril la semana pasada, pero no sólo que todavía no finalizó ese proceso, sino que a las que ya les avisó que podrán gozar del beneficio, no les informó cuánto les depositará por trabajador. Y en este contexto incierto, las compañías deben liquidar los salarios en las próximas horas. ¿Cómo están haciendo entonces las empresas para avanzar con el pago? ¿Qué recomiendan los contadores?

Son varias las opciones que tienen, a juicio de los profesionales, las empresas. Por un lado, las que estén en buenas condiciones financieras -son las menos- pueden liquidar los sueldos normalmente y cuando reciban la información de la AFIP con los montos depositados por trabajador, tomárselos a cuenta para los salarios de mayo.

Otra alternativa es demorar la confección de los recibos para la semana próxima, ya que, tal como informó Infobae, la ANSeS pagará el salario complementario el jueves 7 de mayo. Por lo tanto, pueden esperar hasta ese día para corroborar cuánto recibió por cada trabajador, y luego avanzar con las liquidaciones.

Pero la opción que la mayoría está tomando es hacer un cálculo y pagar un monto con “bastante aproximación”, indicó el contador César Litvin. “Aquellos que quieran pagar, como hacen siempre, el último día hábil del mes podrán hacer un recibo provisorio por el cálculo de la diferencia y luego ajustan con la diferencia cuando sepan cuánto les depositó la ANSeS”, señaló.

Por su parte, Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, afirmó que lo que se está consensuando con la mayoría de los clientes -con los que ya fueron notificados y con los que aún no pero califican para ser beneficiarios- es tomar el salario bruto de febrero y hacer el cálculo del aporte complementario de acuerdo con el procedimiento que establece la decisión administrativa. “Se van a liquidar los sueldos y se va a descontar ese valor porque se entiende que el 7 la ANSeS va a pagar el aporte”, afirmó el contador.

Domínguez agregó que la mayoría de las empresas optará por esa estrategia, ya que son muy pocas las que pueden pagar el 100% del salario y luego tomarse el aporte del Estado a cuenta del mes siguiente. Entonces, la firma transferirá el importe de acuerdo al cálculo realizado y esperará al 7. Si ese día el Gobierno no transfirió, la compañía girará la diferencia. Y si lo hizo, se analizará: si se le pagó de más, se tendrá en cuenta para el mes siguiente; y si fue de menos, la empresa le transferirá lo que falta. “Está claro que la Ley de Contrato de Trabajo no permite pagar el día 10, pero se trata de una situación extraordinaria y los trabajadores lo van a entender”, agregó el tributarista.

Los abogados de algunas empresas plantearon que otra alternativa es que se le transfiera ahora un anticipo de sueldo y que la liquidación se realice la semana próxima, una vez que esté disponible la información correcta.

“Estamos calculando a cuánto debería ascender el beneficio que pague la ANSeS, considerando que se trata del 83% del sueldo bruto de febrero, con un límite mínimo (un salario mínimo vital y móvil) y un límite máximo (dos salarios mínimos vitales y móviles). Lo cierto es que no hay más información que esa y, obviamente, todos los que ya han obtenido el beneficio quieren saber cuánto van a recibir. Pero, por ahora, no se puede hacer más que esto”, planteó el contador Ezequiel Passarelli.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Natalia Donato