“Me pone mal que empieces a revolver mierda”, se filtró un fuerte chat entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Tras fuertes rumores de separación, este miércoles Laurita Fernández decidió confirmar que ya no está en pareja con Nicolás Cabré. En diálogo con Los Ángeles de la mañana, la bailarina habló sobre la decidió que tomaron con el actor de finalizar el noviazgo.

“Estamos desencontrados. Hay mucho, mucho amor, pero también mucho amor propio. Es mejor tomar una distancia. Aprovechando esta distancia obligada, dijimos ‘veamos a ver qué pasa’ y tomaremos una decisión cuando esto se termine”, dijo confirmando el distanciamiento entre ellos.

Pero luego, la joven contó: “En mi viaje a Nueva York me reencontré con cosas que me apasionan y que por ahí había abandonado sin querer. No está bueno, entonces fue parte de lo hablado”, haciendo referencia a lo ocurrido en el mes de marzo.

Y cuando ocurrió ese viaje, la pareja comenzó a tener sus desencuentros. Ahora se filtró un chat que se dió por esos días entre ellos. En Intrusos indicaron que se dio el 12 de marzo: “Me ponen mal que empieces a revolver mierda”, dice Laurita Fernández junto a un audio de 50 segundos.

A esto, Nicolás le contesta con un audio y agrega: “Ya me cansé de ser el mal de tu vida” y luego le escribe: “El que no te permite disfrutar”. Luego de eso, no se conoce cómo siguió la fuerte conversación entre ellos. Lo cierto es que a su vuelta en New York, Laurita Fernández se instaló en su departamento y luego se mudó con el actor por un problema edilicio.

Pero esa convivencia no duró mucho y la bailarina volvió hacia su departamento. A partir de ese momento, según narró ella, decidieron por videollamada terminar con su relación. Otro rumor indica que la joven encontró un mail que el actor le habría mandado a su ex novia. Sin embargo, Laurita Fernández no contó los motivos de separación.