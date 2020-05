Fernando Iglesias arremetió contra Felipe Sola y lo tildó de “machirulo”

El diputado nacional, Fernando Iglesias, apuntó contra el actual Canciller, Felipe Solá. El funcionario del Frente de Todos se vio envuelto en una polémica con la Senadora tucumana, Silvia Elías de Pérez. Según la parlamentaria, durante una reunión virtual organizada por la comisión de Relaciones Exteriores, Solá la insultó luego de un cruce por las políticas de repatriación de argentinos varados en el exterior.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Elías de Pérez apuntó contra el diplomático argentino. “¿Escucho mal o el canciller me insulta cuando le digo que debemos traer a los médicos argentinos varados en el exterior?”, remarcó. Junto al comentario publicó un video sobre la transmisión de la sesión y consultó a sus seguidores qué escuchaban. Muchos acordaron que se podía oír un insulto por parte de Felipe Solá.

Por su parte, el Canciller Felipe Solá ofreció disculpas públicas por lo ocurrido en la reunión parlamentaria. En sus redes sociales escribió: “Le pido disculpas a Silvia Elías Pérez. Tergiversó mis palabras sobre la repatriación de médicos hoy en la teleconferencia con la comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino”. Muchos sectores de la oposición critican la política de repatriación que impulsa el Gobierno nacional en medio de la pandemia de coronavirus.

Sobre lo anterior, Silvia Elías de Pérez comentó: “No tergiversé sus palabras. Y, si hubiese interpretado mal lo que me había respondido, eso no justifica que me trate de “pelotuda”, Canciller. Podemos coincidir o disentir, siempre en un marco de respeto”. Distintas figuras de la política nacional apoyaron a la senadora tucumana luego de lo ocurrido en el Congreso y repudiaron el accionar del funcionario oficialista Felipe Solá.

Fernando Iglesias arremetió contra Solá

Por su parte, Fernando Iglesia también expresó su descontento con el trato hacia la parlamentaria opositora. En su cuenta oficial de Twitter, el diputado nacional escribió: “Qué vergüenza es ser Felipe Solá. El canciller barrial de la República de Peronia no sabe ni pedir disculpas”. Acto seguido, el diputado calificó a Solá de machista: “Machirulo. Sale comunicado de Actrices Argentinas, ¿no?”.

Con información de www.elintransigente.com