Circula un flayer llamando a un "bocinazo" para el Lunesn 4 a las 18

Ayer, luego del medio día , se viralizó por las redes sociales un flayer llamando a un"bocinazo" para el próximo día Lunes 4 a las 18 horas en reclamo por la grave crisis que está viviendo el denominado sector productivo de la ciudad.

Los convocantes son un denominado grupo de comerciantes Rafaelinos, quienes exigen el levantamiento de la cuarentena en las condiciones actuales y solicitan ir hacia una denominada "cuarentena controlada".

Lo curioso de la convocatoria es que la misma traspasó las fronteras de la ciudad y en diferentes puntos del país comenzó a mostrarse como "ejemplo" de lucha para salir indemne, económicamente , de esta cuarentena.

R24N decidió publicar la convocatoria fundamentalmente por la magnitud que alcanzó la misma, en el legítimo derecho constitucional a informar sin censura previa y convencidos que más allá de que la misma es anónima , el reclamo es el de muchísimos comerciantes y empresarios que día a día nos expresan sus reclamos hacía la dirigencia política y su casi indiferencia a los reclamos del sector.

También tenemos la obligación de recordar que actualmente rige un DNU del Presidente de la Nación prohibiendo salir de la "cuarentena" , salvo las autorizaciones específicas no siendo está una de ellas, y la violación de la misma podría ocasionar la detención de quien la infrinja, más allá de que editorialmente entendemos que el mencionado DNU es inconstitucional y violatorio de derechos y garantías consagradas en nuestra Carta Magna.

El llamado al "Bocinazo y/o Cacerolazo"

Ante la grave situación que estamos viviendo en el sector productivo de la ciudad de Rafaela por la prohibición de trabajar, los ciudadanos exigimos el levantamiento de la cuarentena estricta para pasar a un régimen de actividad controlada por normas de distanciamiento social y de higiene. Entendemos que la actual situación epidemiológica que informan las autoridades de la ciudad no justifica esta restricción.

Exigimos se permita abrir el comercio, y ejercer toda actividad con protocolos adecuados, tal como lo hace hoy gran parte de la industria, los supermercados, las oficinas de pago y algunas dependencias municipales.

De no tener noticias para este lunes 4 de mayo, convocamos a todos los trabajadores, profesionales y ciudadanos en general a manifestar ante las autoridades locales con un bocinazo/cacerolazo el lunes a las 18:00 en el centro de nuestra ciudad. Si no querés ir en auto al centro, quédate caceroleando desde la vereda de tu casa. Se ruega circular con barbijo.