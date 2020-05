Hasta el 1 de Septiembre no se pueden comprar pasajes aéreos

Fronteras cerradas, aviones en tierra, la gente en casa y los chicos sin clases. El mundo del turismo en crisis. No salimos a la calle, menos sabemos cuándo volveremos a viajar. Pese a todo esto, los distintos actores del sector de los viajes se van planteando escenarios posibles para cuando el turismo sea una opción, con o sin vacuna que frene al coronavirus. Es por eso que ya son varias las líneas aéreas que están diseñando medidas de seguridad, al igual que aeropuertos, hoteles y destinos turísticos.

Esta semana en la Argentina se determinó que no se podrá operar ni comercializar pasajes hasta el 1 de septiembre. Con una fecha tan lejana en el horizonte, las aerolíneas señalaron que se les complica la financiación, el ingreso de dinero para poder subsistir hasta que la situación medianamente se normalice.

Teniendo en cuenta que hoy en el país solo se puede comprar para viajar recién a partir de septiembre, hicimos una búsqueda en las webs de aerolíneas y agencias de viajes online. Y esto es lo que encontramos.

Empecemos por Aerolíneas Argentinas. Buscamos un vuelo Buenos Aires-Bariloche para las vacaciones de julio y, lógicamente, la pantalla indicó que la búsqueda no tenía alternativas de vuelos. Pero al cambiar la fecha por el 1 de septiembre, ¡voilà! Las opciones se desplegaron en la pantalla: un pasaje a Bariloche, sin despacho de equipaje para el 1 de septiembre cuesta $ 5.523 ida y vuelta.

Probamos con LATAM con otro destino nacional, Ushuaia y la situación fue la misma. Apareció una alternativa de vuelo posible de comprar recién a partir de septiembre por $ 5.741, ida y vuelta, sin equipaje.

¿Internacional? Lo mismo, buscamos en LATAM un vuelo de Buenos Aires a Río de Janeiro y las opciones habilitadas recién son las de septiembre en adelante: $ 16.524 ida y vuelta.

En Iberia probamos con un vuelo a Barcelona: nada en julio, nada en agosto. En septiembre, pasajes desde $ 70.122.

Otra europea, Air France, también muestra opciones de pasajes recién para septiembre, desde US$ 754. La tarifa más baja indica que no se puede cancelar, pero sí cambiar sin costo, aunque se cobrará la diferencia tarifaria. Y una más, Lufthansa: US$ 1.058 el vuelo de Ezeiza a Frankfurt, solo habilitados a partir de septiembre.

Con base en Panamá, Copa Airlines aclara de entrada que sus operaciones están suspendidas hasta el 1 de junio. Buscamos entonces un vuelos desde Buenos Aires a Panamá para julio y agosto y la búsqueda no arrojó resultados. En septiembre, pasajes del 1 al 12, US$ 786.

Considerada una de las mejores aerolíneas del mundo por su servicio, Emirates tampoco muestra opciones para volar ahora desde Ezeiza, ni en julio, ni en agosto. Sí en septiembre: $ 87.983 de Buenos Aires a Dubái. Vale recordar que la compañía emiratí ya probó un test de 10 minutos para los pasajeros antes de abordar el avión.

Intentamos con una compañía estadounidense y entramos en la página web de American Airlines. De acuerdo con la nueva normativa, recién encontramos oferta de pasajes en septiembre. Vuelos Buenos Aires-Miami con equipaje despachado, desde US$ 776 por persona ida y vuelta.

¿Y las low cost? JetSmart también tiene los vuelos anulados en Argentina en los meses previos a septiembre. A partir de esa fecha, vuela por ejemplo desde Buenos Aires a Iguazú por $ 4.780 ida y vuelta.

Veamos con la brasileña Gol. Igual. Vuelos con salida desde Buenos Aires rumbo a Río de Janeiro a partir de septiembre desde $ 22.906.

En las agencias online no hay que probar demasiado porque ya con la primera búsqueda que uno realiza para una fecha anterior a septiembre aparecen carteles aclaratorios. En Despegar, por ejemplo, la leyenda dice: “Debido al coronavirus, no ofrecemos vuelos con origen ni destino Argentina hasta el 1 de septiembre. Si lo deseás, podés realizar una nueva búsqueda a partir de esa fecha”.

En el caso de Almundo el mensaje es similar: “Como medida sanitaria, ante el cierre de fronteras y las recomendaciones de organismos internacionales, no tendremos habilitadas las fechas para venta de viajes hasta el 31 de agosto de 2020".

Fuente: Clarín